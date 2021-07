Luis Chocobar le brinda apoyo legal al policía que le disparó a Chano

Fernando Soto, abogado de Facundo Amendolara, el policía bonaerense que le disparó a Santiago "Chano" Moreno Charpentier mientras sufría un aparente brote psicótico, habló sobre la situación procesal de su defendido y aseguró que el oficial le transmitió "que era él o Chano: o disparaba, o lo mataba".

“Está muy angustiado por lo que está pasando él, por lo que le pasó a Chano, por la causa que tiene. Dijo que era él o Chano: o disparaba, o (el músico) lo mataba”, expresó el letrado en diálogo con el canal de noticias TN.

Desde la Fundación Chocobar, agregó, lo están asistiendo a Amendolara ”en un claro episodio de cumplimiento del deber y legítima defensa”, aseguró Soto. En las últimas horas, además, Luis Chocobar -condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por disparar por la espalda a Juan Pablo Kukoc- recibió al oficial y ambos se sacaron una foto.

El letrado relató que la noche en que ocurrió la tragedia, en un barrio privado de la localidad de Exaltación de la Cruz donde reside el músico, los médicos que llegaron hasta allí en la ambulancia “no querían ingresar porque en un episodio anterior Chano los había corrido con un cuchillo”. Soto argumentó además que el policía “estaba ahí por pedido de la madre y de los médicos”.

Siempre de acuerdo al relato del abogado, finalmente después de una hora de intentar convencerlo, Charpentier acepta salir al jardín y llevaba un arma blanca en el bolsillo. Una vez allí, “se abalanzó sobre él con el cuchillo en la mano para apuñalarlo”. A menos de dos metros de distancia, detalló, fue cuando “caminando hacia atrás” Amendolara le disparó al músico.

Consultado por los motivos por los cuales le disparó al estómago y no a una pierna, por ejemplo, donde podría haber una herida de menor gravedad, respondió: “Me faltan elementos, conversar con Amendolara, porque hace horas que asumimos la defensa, pero yo sé que quiso parar la embestida para que no lo mate. Es muy difícil parar a una persona con un desequilibrio mental porque no mide nada”.

El caso "Chano" reabrió la polémica sobre la Ley de Salud Mental y la respuesta ante las adicciones

Sobre el oficial bonaerense, sumó: “Es un muchacho joven, tiene 27 años, una bebé. Tiene una vida normal que ahora está anclada. Tiene la preocupación de una causa judicial, tiene miedo de tener problemas. Es un problema esto para un policía”.

Por último, ante la consulta de si su cliente le transmitió que está arrepentido, respondió que no. “En ningún momento quería lastimar a Chano, el policía está para salvar a las personas. ¿Qué tenía que hacer, dejarse apuñalar, dejarse matar?”, cuestionó. Luego, agregó que su defendido tuvo que disparar porque “estaba su vida en juego” y que fue “la única alternativa que tenía”.

Cómo sigue la causa por el disparo que recibió Chano Moreno Charpentier

El fiscal que investiga las circunstancias de lo sucedido analiza las evidencias recolectadas hasta el momento en la casa del músico, en la localidad de Exaltación de la Cruz, para luego comenzar a escuchar a los testigos del episodio.



José Luis Castaño, fiscal general de Zárate-Campana, dijo que el fiscal de la causa, Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos, se encuentra analizando junto a su equipo toda la evidencia recolectada en la vivienda de Chano, de 39 años. “Están trabajando para resolver cuándo se hace un nuevo relevamiento en el domicilio y avanzar en la causa”, dijo Castaño a Télam.

Entre otras pruebas, se analizan “las prendas de vestir (del músico) y los videos del lugar” que fueron realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) el día del hecho. La fiscalía solicitó además que se adelante la pericia balística, a cargo de la División Balística de la PFA, que estaba prevista para el próximo martes.



La causa está caratulada como "averiguación de ilícito", y “todas estas medidas son para avanzar en nuevas testimoniales”, expresó el fiscal.