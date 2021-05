Chocobar no irá a la cárcel: le dieron 2 años de prisión y no podrá trabajar hasta el 2026

Luis Chocobar (33) tuvo que esperar 1.267 días para saber si su acción merecía una pena de cárcel. Reconocido por el expresidente Mauricio Macri y cuestionado fuertemente por los Organismos de Derechos Humanos, su figura dividió a un país. Y ayer, después de casi siete meses de juicio, terminó condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el delito de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.

El 8 de diciembre de 2017 Chocobar mató por la espalda a Juan Pablo Kucok (28), un delincuente que segundos antes había asaltado y apuñalado a Frank Joseph Wolek (60), fotógrafo y turista estadounidense, en el barrio porteño de La Boca. El ladrón no estaba armado. El policía podría haberlo detenido sin realizar ningún disparo, pero eligió tirar y lo terminó matando. Por esa acción, el macrismo lo convirtió en héroe.

Chocobar, que prestaba servicio en la Policía local de Avellaneda, llegó a juicio en libertad. Nunca estuvo preso. Ayer, se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, Fernando Soto, para pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) Nº 2, integrado por Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete.

“Gracias señores jueces por darme esta oportunidad. Quería decirles que yo cumplí con la ley. Cumplí con mi deber. Le pido a Dios que los ilumine para que tomen la mejor decisión”, les dijo a la mañana. Los magistrados pasaron a un cuarto intermedio y cerca de las 15 horas dieron a conocer su decisión: lo declararon culpable y condenaron a la pena de 2 años de prisión en suspenso, que no es de cumplimiento efectivo. También sentenciaron al cómplice de Kukoc a 9 años de prisión como coautor del delito de “robo calificado por el uso de armas, en concurso real con homicidio calificado” en grado de tentativa.

Los argumentos del fallo recién se conocerán el próximo 10 de agosto, aunque el veredicto indica que los jueces coincidieron con el planteo que había realizado la fiscalía.

La semana pasada, la fiscal Susana Pernas, mantuvo la acusación original con la que el acusado llegó a juicio y reclamó una condena a 3 años de prisión en suspenso. Además, pidió que no pueda trabajar como policía durante los próximos seis años. El tribunal compartió la calificación, pero redujo en un año el pedido de pena e inhabilitación laboral para el acusado.

Pablo Rovatti, representante de la madre de Kukoc e integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, junto a Sebastián Da Vita, había reclamado que el policía sea condenado a perpetua, al entender que cometió un” homicidio agravado”.

Para el letrado se trató de una “ejecución extrajudicial”. Según argumentó, Chocobar disparó contra Kukoc sin que su vida estuviera en riesgo. Y lo hizo cuando la víctima “estaba de espalda”.

Rovatti dijo que el caso se ajusta a la mecánica conocida como “gatillo fácil” y, por la condición de policía del acusado, le pidió al tribunal que lo condene a perpetua porque a su entender el caso debe ser calificado como “homicidio agravado”.

Tanto la defensa como la querella anunciaron ayer que apelarán la sentencia. El abogado de Chocobar criticó el fallo. Dijo que es negativo y que los jueces se equivocaron. “Yo no tengo duda de que se han equivocado (los jueces el Tribunal Oral de Menores 2) y que fallaron en contra de las pruebas de la causa, pero bueno, esta es mi interpretación”, aseguró Soto. El letrado se mostró sorprendido porque a su entender “las pruebas claramente indican que (Chocobar) obró cumpliendo la ley, que obró de acuerdo a los reglamentos, que obró cumpliendo su deber”.

Sobre la apelación señaló que recurrirá el fallo ante la Cámara de Casación. “Después, seguramente llegará a la Corte Suprema, porque este caso es muy emblemático, con mucha discusión dogmática, jurídica, como nunca la hubo”, explicó en la puerta de los tribunales.

Chocobar declaró hace dos semanas y justificó su accionar. Reiteró que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso. Ayer no quiso hablar del caso por el que fue condenado. Solo dijo que el fallo le pareció “injusto”.

“Por lo menos no salió impune”

La hermana de Juan Pablo Kukoc, el joven delincuente que murió baleado tras haber asaltado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, dijo que la condena al agente Chocobar le pareció “muy injusta”, aunque consideró que “por lo menos no salió absuelto ni impune”.

“Nos pareció muy injusto porque por haber matado a mi hermano le dieron tan solo dos años y al chico que tuvo un intento de homicidio del turista le dieron nueve años, me parece muy injusto porque a mi hermano lo asesinaron”, aseguró Belén, la hermana de Kucok, tras el fallo dictado por el Tribunal Oral de Menores 2.

La joven insistió en que por “matar a una persona le dieron menos años y al otro chico por haberlo intentado le dieron más”. “Por lo menos no salió absuelto ni impune y lo condenaron, con eso vamos a seguir luchando”, concluyó la hermana de Kukoc.

La reaccion del acusado

“Es injusto, pero yo estoy tranquilo porque la gente sabe como soy”

“El corazón se me quiere salir porque la verdad es muy injusto. Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me quiere y los que me conocen, saben quien soy”. Pese a que recibió una condena en suspenso y no terminó preso, Luis Chocobar no pudo ocultar su bronca por la decisión adptada por el Tribunal de Menores que lo juzgó desde octubre pasado.

En sintonía con su abogado defensor, Fernando Soto, el policía entendió que debió ser absuelto porque, a su entender, cumplió “con su deber”.

Tras escuchar el fallo condenatorio, Chocobar salió de los tribunales y enseguida recibió el apoyo de la gente que lo respaldó a lo largo del proceso. El grito de “inocente, inocente” lo acompañó hasta el policía que frenó a dar su opinión sobre el fallo.

Los manifestantes no solo exigían la absolución de Chocobar, sino que de paso también pedían que Cristina fuera presa. Si hasta una mujer se disfrazó de presidiaria con esa consigna, que nada tenía que ver con lo que se estaba discutiendo en el estrado.

Tras el fallo, también habló el abogado de la familia de Juan Pablo Kukoc, el joven muerto a balazos por el policía.

“Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo”, afirmó Pablo Rovatti.

El letrado resaltó que el fallo “impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado”.

“Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad. Ningún policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado, nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario”, indicó.