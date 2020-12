Acusan a Tablado de violar la perimetral: “No fue una intención mala mía”

Fabián Tablado (44) pasa caminando con dos menores. Su paso lo registra una cámara de seguridad y un fiscal pide su detención por violar la prohibición de acercamiento al padre de Carolina Aló, a la joven que mató de 113 puñaladas en 1996. Es que el femicida pasó cerca del lugar del trabajo del hombre, por eso sostuvo que desconocía de ese domicilio laboral y que “no fue una mala intención” de su parte.

Tablado recuperó la libertad en febrero pasado luego de pasar más de veinte años en prisión por asesinar a Carolina, que entonces era su novia. "Tengo todas las notificaciones enviadas por el Juzgado 2 de Familia donde especifica la dirección del señor Edgardo Aló pero no me dice dónde es la dirección laboral de él", explicó Tablado (44) en una nota con el noticiero de Canal 9.

"Yo vivo a tres cuadras del puente y el señor Aló trabaja a 150 metros del puente. No fue una intención mala mía ni de buscar problemas", afirmó el femicida de Aló.

Tablado quedó en libertad en febrero pasado.

El 19 de octubre, Tablado fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) caminando con sus hijas mellizas por el puente Sacriste, que está ubicado a una cuadra y media de las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre, donde trabaja Aló.

El pasado 11 de noviembre Tablado fue denunciado por su exsuegro, Aló, porque un mes antes pasó caminando a 150 metros de su domicilio laboral, informó Télam. Así fue que la causa recayó en manos del fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg, quien confirmó lo denunciado por Aló gracias a una serie de videos y pidió la detención del femicida en orden al delito de "desobediencia", que contempla prisión de dos meses a un año.



Ese pedido fiscal debe ser resuelto en las próximas horas por un juez de Garantías de San Isidro que estaba analizando las constancias de la causa.

Fabián Tabaldo asesinó de 113 puñaladas a Carolina Aló en 1996.

Tobillera. El femicida tiene una prohibición de acercamiento a su ex pareja dictado por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, el 6 de marzo pasado.

Tablado exhibió la tobillera en su pierna izquierda y aseguró que "no es verdad" que se la haya sacado para salir con sus hijas, sino que la tiene "debajo de la media".



"La uso siempre, solamente la puede sacar personal idóneo. Me ajusto a derecho, la pulsera está ahí en condiciones", afirmó. "Yo puedo deambular libremente. Puedo circular, pero cuando estoy cerca del perímetro donde se mueve mi exesposa, se comunican para que me aleje del lugar", comentó sobre su funcionamiento.

