Acusan a la policía de Tucumán de matar a un detenido con la técnica del crimen de George Floyd

“Me falta el aire, me falta el aire’. Las súplicas de Walter Ceferino Nadal, un ladrón que fue detenido por la policía de Tucumán, hicieron rememorar el caso de George Floyd, el hombre que falleció asfixiado en Estados Unidos después de haber soportado una violenta detención. Se trata de un nuevo caso de violencia institucional del accionar de la Policía de Tucumán

La Justicia de esa provincia investiga la muerte de este hombre de 43 años que habría fallecido como consecuencia de una maniobra de asfixia tras ser detenido luego de un robo. El hecho ocurrió el miércoles pasado en pleno centro de la capital. Según trascendidos, Nadal habría intentado robar un comercio. “No hay denuncia de robo, ni víctima, ni se secuestró algún objeto que lo comprometa. Existe un sector policial que lo acosaba constantemente; en especial algunos efectivos de la Comisaría 1", dijo Benito Allende, abogado de la familia de Nadal.

Según el testimonio de un testigo, luego de ser interceptado, el uniformado apretó el cuello de este hombre contra el suelo mientras Nadal le decía que no podía respirar. La información que circuló al comienzo fue que murió como consecuencia de un infarto cuando intentaba escapar. Sin embargo, la autopsia posterior reveló que el delincuente, quien presentaba lesiones en su cuello, falleció tras ser asfixiado. La fiscal de la causa, Adriana Giannoni, ordenó la autopsia que terminó por contradecir a la versión oficial.

"Me falta el aire" asi se expresaba Walter Ceferino Nadal mientras moría asfixiado por la rodilla de un policia en #tucuman. Hay que terminar con la violencia y abuso policial que comúnmente arrebata vidas como si nada. pic.twitter.com/RlTPMcWgbV — Zurdx__ (@Zurdx1) June 27, 2020

“Eran dos efectivos los que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía ‘me falta el aire, me falta el aire’ , pero ellos no lo soltaron”, explicó un testigo al diario La Gaceta. La palabra de este hombre, identificado como Ricardo, fue clave además de la autopsia para determinar la muerte de Walter Ceferino Nadal.

“Caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento. No entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover. A los gritos pedían a la gente que no se acercara y que no filmara con los celulares (…) Al parecer, los policías parecían no creerle que no podía respirar. En un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco. Ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda. Llegaron los de las motos del 107, lo reanimaron y recién lo llevaron en una ambulancia”, detalló el testigo.

"Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca", dijo un testigo clave.

El ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley informó que Nadal tiene antecedentes con diversos delitos, que cumplió una condena de 8 años de cárcel tenía problemas de adicciones. Al mismo tiempo afirmó que “acompañarán cualquier decisión que tome la justicia sobre personas que no comparten los valores de la institución policial”. Maley agregó que es fundamental que se determine cómo ocurrieron los hechos.

El hecho ocurre en una provincia aún convulsionada por el caso Luis Espinoza, un peón rural asesinado de un tiro en la espalda por policías.

AG/FeL