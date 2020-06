Video: así fue la brutal detención de George Floyd que terminó en su muerte

La muerte de George Floyd, el hombre afroamericano que murió asfixiado por un policía blanco durante su detención en Estados Unidos, generó la oleada de disturbios civiles más graves desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump. Centenares de miles de estadounidenses salieron a las calles para protestar contra la violencia policial, el racismo y las desigualdades sociales.

Ante la conmoción que causó el caso, el medio New York Times elaboró un video en el que se lleva a cabo una reconstrucción de los hechos, desde el comienzo de la detención hasta la muerte del hombre.

En las imágenes, obtenidas de diferentes cámaras de seguridad de la zona y de los testigos de los hechos, una voz en off hace el relato de todo lo sucedido. La grabación incluye el momento en el que los cuatros agentes reducen a Floyd hasta que se hace el llamado a los servicios de emergencia por su pérdida de conocimiento y posterior deceso. El video fue rápidamente difundido por las redes sociales.

Hasta la fecha, ya murieron dos personas en los disturbios que se dieron en al menos una docena de ciudades de los Estados Unidos. Un joven de 19 años fue baleado en un tiroteo en Detroit, mientras que el uniformado fue asesinado en Oakland.

