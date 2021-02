Buscan a Ivana Modica: desapareció el jueves en La Falda

Una mujer de 47 años es intensamente buscada luego de ser vista por última vez en la noche del pasado jueves, tras lo cual no regresó a su casa de la localidad cordobesa de La Falda. Se trata de Ivana Mariela Módica (47), por quien ayer se realizó una marcha al centro de la localidad para reclamar por su aparición con vida.

La pareja de la mujer, un militar a quien el año pasado habría denunciado por violencia de género, reportó a las autoridades policiales que ella salió a caminar por el cerro La Banderita y no regresó, según el medio local El diario de Carlos Paz. La instrucción sobre la desaparición de Ivana Módica (47), está siendo llevada por la titular de la fiscalía N° 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez.

Fue a una entrevista laboral en el barrio de Balvanera y terminó drogada y abusada

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín encabeza el operativo de búsqueda de la mujer, en tareas en las que interviene personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía Provincial, Bomberos de las localidades de Villa Giardino, La Falda y Valle Hermoso, y Defensa Civil con apoyo del helicóptero policial, drones y perros.

En las primeras horas, la búsqueda comenzó con un puñado de efectivos, pero la hija de la mujer le contó a la fiscal algunos detalles de la supuesta tortuosa relación que su madre tenía con su pareja, la investigación comenzó a tomar ribetes con otros tintes.

"La última comunicación que tuve con mi mamá fue el jueves cerca de las 23, que me contestó mal. Mi abuela (que vive en Villa Mercedes-San Luis), la llamó y no le contestó. Iba a caminar habitualmente, pero no me cierran los horarios, me parecen raro", expresó la hija de la mujer desaparecida.

Quién es Claudio Tinari, el empresario detenido por abusar de su empleada en Pinamar

La mujer tiene un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices. Al momento de la desaparición presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquin, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial cercana.