Caso Baez Sosa: un audio complica a Máximo Thomsen

Las pericias a los teléfonos de los jóvenes implicados en el asesinato de Fernándo Báez Sosa arrojaron nuevas pistas sobre el crimen de Villa Gesell.

Se trata de uno de los amigos identifcado como "Pipo" de quien todavía no se tiene certeza de su identidad y aparece en varios chats. Asegura que Máximo Thomsen (a quienes apodan "Machu) pateó en la cabeza a Fernando Báez Sosa hasta matarlo. Los abogados, del equipo de Fernando Burlando, aportan información de chats que "Pipo" y sostienen que es el rugbier número 11.

La fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial en las próximas horas, vía videollamada, a todos los miembros del grupo de Whatsapp que pudieron ser identificados.

Clarín accedió a un audio del citado "Pipo":que cuenta: "Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató".

MB/FeL