Caso Fabián Gutiérrez | Abogado de los detenidos: "Policialmente el hecho está descubierto"

Roberto Torres (*)

Lejos de la tranquilidad que podría implicar el fin de semana largo, la investigación sobre el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial ocurrida hace una semana en El Calafate, ha generado un continuo e incesante trabajo en la justicia, con novedades que a diario se suman a la investigación que lleva adelante el juez Carlos Narvarte.

Desde el hallazgo del cuerpo el pasado sábado 4 de julio, la tranquila rutina de la hermosa villa turística se ha visto colapsada por procedimientos, operativos policiales y citaciones judiciales de testigos y allegados a los cuatro detenidos que tiene el hecho. Carlos Muriete, abogado que patrocina la defensa de dos de los detenidos, los hermanos Facundo y Agustín Zaeta, se instaló desde hace una semana en la localidad para seguir de cerca el avance del expediente, en un hecho que por los actores implicados, ha cobrado trascendencia nacional.

“Para nosotros policialmente el hecho está descubierto” aseveró Muriete a PERFIL, anticipando parte de su estrategia que en los últimos días estuvo focalizada en la indagatoria de Agustín, el hermano detenido mientras se trasladaba en su camioneta por la zona de Punta Soberana.

“Para nosotros las nuevas declaraciones no aportan nada nuevo a la verdad real del hecho” señaló Muriete en alusión a la ronda de testigos que aportó la querella para los próximos días, quienes brindarían declaración ante el magistrado interviniente.

El letrado confirmó que ya presentaron el pedido de “falta de mérito y excarcelación” a favor de Agustín Zaeta, “seguiría ligado al proceso, pero en libertad”, algo que deberá definir el Juez en la semana que comienza, sobre la situación de los cuatro detenidos.

“Agustín declaró que no tenía nada que ver con el hecho y que fue detenido mientras buscaba a su hermano. En realidad toda la familia estaba abocada a buscar a Facundo, hasta que supieron que estaba en sede policial y que la detención se vinculaba con el homicidio” remarcó el abogado que, sobre las sábanas que le encontraron a Agustín en su camioneta dijo “cuando fue a la casa buscando a su hermano, entró a la habitación y nos dice que encontró una bolsa con sábanas y la cargó a la camioneta. Estaba ayudando a su hermano. Esto no está penado más allá de que el artículo 277° habla de encubrimiento, pero el inciso 4 habla de que eso está exento para el caso de familiares”.

“Agustín reconoce esta situación, él no se fugó, no se detuvo porque quienes lo perseguían eran autos particulares, no un patrullero, y por eso no paró, hasta que finalmente detuvieron su marcha. No tiene nada que ver, por eso estamos pidiendo su excarcelación”.

Por otro carril, se teje la estrategia sobre el futuro de Facundo, el joven más comprometido ya que no hay dudas que fue el último en tener contacto con Fabián Gutiérrez mientras estaba vivo. “Cuando llegue el informe definitivo de la autopsia, declarará” aseguró el abogado, anticipando que recién en ese momento, prestará declaración ante el Juez Narvarte.

En el expediente, fueron varios los testigos que confirmaron que Facundo y Gutiérrez estaban “conociéndose”. Sin desnudar mayores detalles sobre los pasos futuros, Muriete confirmó que el Estudio nacional del Dr. Carlos Telleldín se sumó a su trabajo para poder dejar plasmada la estrategia en el expediente. “Lo invité para que se incorpore y se sumó” adelantó al tiempo que confirmó que actualmente ya está en El Calafate, realizando la cuarentena de 14 días en un hotel, tal y como lo impone las restricciones de la pandemia.

No es el único caso que Telleldín patrocina en Santa Cruz. El letrado representa la defensa de Susana Reyna y a sus hijos, todos detenidos y procesados por el crimen del comerciante Vicente Maillo, ocurrido en noviembre del 2017 en Río Gallegos, en un hecho que cobró repercusión pública porque no hubo dudas de que el “clan familiar” habría ideado la muerte del hombre, ultimado de 4 puñaladas, para lo cual se contrató a un sicario.

Archivo. Fabián Gutiérrez.

Muriete recusó días atrás a la Fiscal Natalia Mercado por "la vinculación entre Gutiérrez y un familiar directo de la Fiscal" (la propia actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner tía de la Fiscal que además es hija de la gobernadora Alicia Kirchner). El ex secretario declaró como “imputado colaborador” en la denominada Causa de los Cuadernos donde declaró en contra de CFK. “En virtud de esto y para que se proteja la legalidad del proceso y no haya dudas, planteamos la recusación pero el Juez la rechazó y permitió que la Fiscal sea parte del expediente” explicó Muriete.

La defensa de los hermanos Zaeta también avanzará en una presentación para saber en qué condiciones se dan las declaraciones de Pedro Monzón, otro de los jóvenes detenidos por el hecho. “Creo que hay un acuerdo tácito de colaboración con el Juez. Nosotros vamos a pedir por escrito que nos informen si estos es así. Si lo acordaron queremos una copia de ese acuerdo”. “Es extraño que a medida que aparece una prueba nueva, lo llaman a ampliar, y nos llama la atención que la defensa de Monzón tiene participación nula, como que está segura de que se está cumpliendo un acuerdo para reducir pena o aplicarle una sanción más benévola. Vamos a pedir que el Juez nos explique esta situación” sentenció.

Si bien no son pocos los argumentos que plantean que el móvil económico fue el principal factor que llevó al crimen de Fabián Gutiérrez, la interpretación del abogado de uno de los principales acusados, abre otra posibilidad: “Ni extorsivo, ni pasional” se limitó a declarar Muriete acerca del móvil del asesinato.

Una situación extraña que, aparentemente, no estuvo en el eje de atención de quienes llevaron adelante el procedimiento, se sumó al expediente. Ayer, el personal policial confirmó que en la vivienda donde fue encontrado Gutiérrez vestido, semienterrado en el terreno, envuelto en una sábana, había ocho plantas de marihuana, algunas de las cuales alcanzaban el metro de altura. Se dio intervención a la Justicia Federal y se abrió una causa para determinar la procedencia de dichas plantas y se guardan algún tipo de relación con alguno de los cuatro detenidos.

(*) Corresponsal en Santa Cruz.