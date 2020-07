La Justicia analiza el procesamiento por lavado de 16 allegados a Gutiérrez

La Cámara Federal porteña se encuentra analizando el procesamiento contra el ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez y otras 16 personas por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2005 y durante su primera presidencia entre 2007 y 2010 fue hallado muerto el sábado último, enterrado en un predio de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El hecho es investigado por un posible móvil de robo o “desavenencias” entre un grupo de sospechosos y Gutiérrez, según declaró el juez el caso a los medios. Mientras tanto, en los tribunales federales de Comodoro Py, la Justicia debe resolver la situación judicial de la madre de Gutiérrez, única heredera presunta del fallecido, y de otras 15 personas acusadas en el caso de supuesto lavado.

El ex colaborador de la actual vicepresidenta estaba procesado por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública. El juez Claudio Bonadio lo había acusado de ser uno de los receptores presuntos del dinero de origen ilegal, rol que también le atribuyó a Daniel Muñoz, ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner.

Tras el fallo por los cuadernos, caso en el que Gutiérrez declaró como imputado colaborador, Bonadio volvió a procesarlo en noviembre de 2019 por una supuesta maniobra de blanqueo y estableció que el delito precedente de ese lavado de activos eran la “recaudación” ilegal detallada en la causa de los cuadernos. Así consta en el fallo. En 2011, Bonadio lo había sobreseído por supuesto enriquecimiento ilícito.

El juez concluyó que, entre 2008 y 2018, Gutiérrez habría obtenido propiedades inmuebles, vehículos, empresas y embarcaciones con dinero de la corrupción y que habría utilizado a miembros de su familia y de su entorno laboral para blanquear parte de esos bienes. El fallo enumera uno por uno las decenas de bienes observados. Bonadio lo embargó por $900.000.000, pero no estableció la suma exacta del supuesto esquema de blanqueo.

La causa se basó en un informe presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión macrista. De acuerdo al informe, Gutiérrez y parte de su entorno no podrían justificar sus patrimonios. Eso incluye unos 30 inmuebles en la provincia de Santa Cruz; un emprendimiento turístico en Tierra del Fuego; un hotel en Río Gallegos; una constructora; una concesionaria de autos; y dos casas en el barrio privado Highland Park y en San Isidro, provincia de Buenos Aires, cuyas pólizas de seguros estaban valuadas en unos $15.000.000 cada una y ambas a nombre de Gutiérrez. También estaban bajo investigación unas 134 transacciones de automóviles entre los acusados.

Gutiérrez se defendió con un escrito durante su indagatoria en el que precisó que no era propietario de la totalidad de los bienes que se le atribuían. Entre los supuestos cómplices que lo habrían ayudado a blanquear estos bienes se encuentra su madre, quien de acuerdo a una fuente del caso en la Cámara Federal porteña, sería su única heredera.

Las defensas apelaron los procesamientos, que se son analizados por la Cámara Federal. Los camaristas estaban cerca de un fallo pero la muerte de Gutiérrez deja exista la acción penal en su contra. Queda resolver si confirmar o desestiman los procesamientos de su madre y del resto de sus presuntos cómplices, y cuál será el destino de los bienes investigados. PERFIL intentó comunicarse con el abogado de familia Gutiérrez pero no recibió respuesta. Todos los implicados negaron haber oficiado de prestanombres o personas interpuestas de Gutiérrez.