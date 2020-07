Quién es Fabián Gutiérrez, de secretario de máxima confianza de Cristina a arrepentido en Cuadernos

En noviembre de 2019, Fabián Gutiérrez, ex secretario del matrimonio Kirchner, fue procesado por segunda vez sin prisión preventiva. En aquella ocasión fue por lavado de dinero agravado a raíz de varias operaciones presuntamente sospechosas vinculadas con maniobras de recaudación ilegal de la causa de los "cuadernos de las coimas", del chofer Oscar Centeno.

"Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita, fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez, y luego fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito", consignó por entoncces el ahora fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Lo que consignó el magistrado: "El vínculo con dicha asociación excede la de un mero secretario privado pudiendo afirmarse en base a indicios objetivos que habría recibido dinero de dicha banda y luego lo puso en circulación en el mercado, intentando darle una apariencia lícita".

Quién es. Gutiérrez ocupó el cargo de secretario de Presidencia de la Nación entre mayo de 2003 y mayo de 2005. Entre diciembre de 2007 y enero de 2010, fue secretario adjunto de Presidencia. Para Bonadio, existía un "gran vínculo de confianza con el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a lo largo de los años".

En esa línea, señaló que "resulta de suma importancia, como así también el nexo que mantuviera Víctor Fabián Gutiérrez con los otros jefes, organizadores y miembros de la organización, de forma continua en el período investigado, que, como ya se sostuvo, excede las tareas propias que un Secretario de Presidencia pueda tener respecto de un Ministerio específico del Estado Nacional", manifestó Bonadio.

Arrepentido

Antes de este segundo procesamiento de finales de 2019, el ex secretario de los Kirchner ya estaba procesado en la causa de los cuadernos por encubrimiento, e incluso estuvo detenido varias semanas, hasta que llegó a un acuerdo bajo la figura de "imputado colaborador" con el fiscal Carlos Stornelli.

Su nombre había quedado comprometido en el caso por las declaraciones de José López, quien declaró que fue él quien le entregó los nueve millones de dólares que llevó al convento. En su declaración, López había asegurado: “En el año 2016, antes de la muerte de Daniel Muñoz, se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario de Néstor y Cristina de absoluta confianza de ambos, que quería hablar conmigo. El encuentro se llevó a cabo en el hotel NH conocido como City Hotel, no recuerdo la fecha pero si puedo decir que fueron unos días antes del 14 de junio. En esa oportunidad, Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero; no me manifestó la suma exacta pero supuse que se trataba de una suma grande”, explicó. “Conversamos un rato al respecto y barajamos lugares posibles, pensé, pero no lo dije, en el convento donde a la postre lo llevé. El 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se fueron”, sostuvo López.

En el fallo, Bonadio consideró que "las pruebas reunidas en el curso de esta investigación, han permitido conocer que los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar en la República Argentina una estructura societaria -ideada por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa n° 9608/18", agregó por entonces en referencia al caso cuadernos.