La fortuna de Fabián Gutiérrez podría ser decomisada por la justicia

En el ámbito político se desató una feróz pelea cuando, al conocerse el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, la oposición emitió un comunicado apuntando a un "crimen institucional", enfatizando en la importancia de su arrepentimiento en la causa de los cuadernos de las coimas. Y no sólo fue una pelea entre oficialismo y Juntos por el Cambio, sino también una interna entre los "duros" y los "dialoguistas" de la ex coalición gobernante.

Mientras tanto, la Justicia investiga el asesinato en El Calafate, con gran cantidad de pruebas y una confesión incluida de los principales sospechosos, que por ahora llevarían la hipótesis a una extorsión y/o crimen pasional. Los condimentos del caso son que desde la oposición y un sector de la prensa, se cuestionó la orientación política del juez Carlos Narvarte y el parentesco de la fiscal con la vicepresidenta.

Cuando se resuelvan esas cuestiones, habrá un nuevo debate en vilo: qué pasará con la fortuna de un hombre denunciado, imputado, procesado y hasta arrepentido por casos de corrupción. Si bien también había sido sobreseído, Gutiérrez esperaba resoluciones judiciales junto a familiares que al estar involucrados en esas causas, podrían perder los bienes correspondientes a la herencia. De ser así, la Justicia podría rematar y obtener dinero para las arcas públicas de esos bienes, en su mayoría propiedades que adquirió el hombre asesinado durante sus funciones para el Estado.

La autopsia reveló que a Fabián Gutiérrez lo torturaron y que murió por asfixia

El juez Claudio Bonadio lo imputó e investigó ya en 2009 por una causa de enriquecimiento ilícito en relación a una vivienda construida en El Calafate, pero en 2011 fue sobreseído por el magistrado fallecido. No obstante, en 2017 lo denunció la Unidad de Información Financiera (UIF) ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, acusando que su patrimonio se multiplicó por 15 entre 2007 y 2015, generando unos 23 allanamientos en algunas de las 36 propiedades que tenían detectadas, con Gutiérrez como propietario o con las sospechas de testaferros en su lugar. También en la lista entraban 35 autos de alta gama y tres embarcaciones.

En el medio, la causa de los cuadernos de las coimas que llevaba Bonadio terminó anexando parte de la investigación sobre Gutiérrez, y el ex secretario privado declaró ante ese juez como arrepentido, terminando procesado, enviado a juicio oral y embargado en 900 millones de pesos sobre sus bienes. Y su madre y media hermana, también fueron procesadas por estar presuntamente involucradas en los movimientos irregulares. Más tarde, al fallecer Bonadio, el caso volvería a Martínez de Giorgi.

De este modo, estando embargados los bienes, en proceso la causa y los familiares directos de Gutiérrez procesados, el dinero podría terminar decomisado, como sucedió con el ex secretario de los Kirchner Daniel Muñóz.

El juez ordenó una nueva detención por el asesinato de Fabián Gutiérrez

En la denuncia de la UIF, se advierte que en sus declaraciones juradas hubo modificaciones, omisiones de ingresos y aún así irregularidades con los números finales en base al dinero que tenía y el que declaraba. Incluso esas irregularidades habían sido certificadas por el contador Víctor Manzanares, otro arrepentido en causas de corrupción K.

Su patrimonio, según la denuncia de la UIF, pasó de $ 272.102,94 pesos a $ 4.155.358,64 entre 2007 y 2015. Los bienes declarados en el país tienen un valor de 8.549.514 pesos. Desde 2007 hasta julio de 2016 incorporó 16 propiedades.

