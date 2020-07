Eduardo Valdés apuntó a Alfredo Cornejo por la interna opositora: "Haga psicoanálisis con su propia fuerza política"

El comunicado que emitió Juntos por el Cambio por el asesinato de Fabián Gutiérrez —que vinculó el caso con el kirchnerismo y la causa de los Cuadernos de las Coimas— enfureció al oficialismo, quienes lo calificaron de "canallesco". Alfredo Cornejo defendió este lunes 6 de julio la posición de su espacio al asegurar que "jamás se hizo una hipótesis de que Cristina Kirchner lo mandó a matar". Sin embargo, Eduardo Valdés lo cruzó durante una entrevista compartida y respondió: "Porque Bullrich llevó corriendo un comunicado que hablaba de un crimen mafioso hoy tenemos que decir que se abrió la grieta".

Para el presidente de la UCR, en el comunicado firmado por los referentes de la oposición sólo se señalaron "hechos concretos": "Era secretario de la expresidenta y actual vicepresidenta, que declaró en la causa de los cuadernos y la involucró a ella, y que la fiscal que interviene es la hija de la gobernadora y sobrina de la vicepresidenta", sostuvo.

"Jamás se hizo una hipótesis de que Cristina Kirchner lo mandó a matar (a Gutiérrez) o que el gobierno nacional tiene responsabilidad", insistió Cornejo, aunque recordó que "la misma gente que está gobernando dijo que Maldonado (Santiago) fue desaparecido por la Gendarmería". "Acá lo que no se contestan son los hechos concretos, cuando se trae a Maldonado resulta que nadie responde, nadie toma el guante de Maldonado", reiteró.

La entrevista se realizó en el programa Verdad/Consecuencia que se emite por TN, donde también se encontraba el diputado Valdés, quien aprovechó para responderle al mendocino. "Sueño con un país en que esto no suceda, me gusta este Presidente que junto a los 24 gobernadores se involucran en tratar de resolver la pandemia y desde el 19 de marzo en adelante decidieron construir juntos y resolver juntos las decisiones. Mientras tanto, Cornejo, Patricia Bullrich y Elisa Carrió todos los sábados, desde ese día en adelante, encuentran un motivo para convocar al Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires o en algún otro lado, ya sea porque se largaron a todos los violadores, porque hay que bajarle el sueldo al Presidente, ya sea por Vicentin, y ahora volvieron a encontrarse", reprochó el legislador oficialista.

"¿Cómo vuelve uno de eso?", cuestionó Valdés sobre el comunicado de Juntos por el Cambio y agregó: "No es verdad lo que dice Cornejo de que no generó reacciones políticas, hoy poco más le han intervenido el partido a Bullrich y le han pedido integrar a ocho personas de todos los espacios para que no sean dos las que tomen las decisiones".

Además, resaltó que "Cornejo no es el presidente del bloque de diputados de la UCR, me parece que debería serlo porque es el radical más representativo, pero la culpa no es mía. Haga psicoanálisis con su propia fuerza política". "Porque Bullrich llevó corriendo un comunicado que hablaba de un crimen mafioso hoy tenemos que decir que se abrió la grieta. Bullrich no es representativa del PRO, del PRO es representativo Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal", concluyó.

DR/FF