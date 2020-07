"Es un crimen vinculado al poder kirchnerista", insistió Cornejo sobre el caso Gutiérrez

Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, fue una de las voces opositoras que consideraron este sábado 4 de julio que el asesinato Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner y vinculado a la causa conocida como Los Cuadernos de las Coimas, debía investigarse en el marco Federal, pidiendo además que e remueva del tema a la fiscal Natalia Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Y este domingo, casi al mismo tiempo que el presidente Alberto Fernández cuestionaba el tenor de ese reclamo, calificándolo de "miserable y canallesco", el dirigente radical insistió en considerar la muerte de Gutiérrez como "un crimen vinculado al poder kirchnerista".

"Este nuevo crimen esta rodeado de un detalle muy importante: que él declaró en una causa judicial donde involucró al círculo íntimo del kirchnerismo y de la ex presidenta y actual vicepresidenta", puntualizó el legislador radical, en diálogo con Radio Mitre, y lamentó que las autoridades "no hayan protegido" al excolaborador de la actual vicepresidenta.

Ante las críticas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el propio Alberto Fernández sobre el pedido de la oposición que la causa se traslade a la Justicia Federal y que no se descarte cualquier vinculación con el poder, el legislador mendocino recordó cómo actuó el oficialismo cuando era oposición por la muerte de Santiago Maldonado. "La oposición en el caso Maldonado afirmó que había sido desaparecido por la Gendarmería y desconoció que un montón de peritos dijeron que había muerto ahogado", recordó.

Alberto Fernández: "Es miserable solo insinuar que la muerte de Gutiérrez tuvo que ver con los cuadernos o el Gobierno"

Cornejo, como titular de la UCR y uno de los principales socios de Juntos por el Cambio, explicó los términos del comunicado que firmaron a horas de conocerse la brutal muerte del Fabián Gutiérrez, en el Calafate: "Lo que pusimos en el comunicado es que sería mejor que investigara el hecho la justicia federal. No estamos diciendo que la hipótesis del juez sea incorrecta. Ya descartaron todo a horas de aparecer el cadáver".

"A mí me parece que descartar que una persona muere asesinada y ha sido secretario de la Presidenta de la Nación y no hacer ninguna conjetura política. Eso no quiere decir que fue un crimen político, pero no hacer una conjetura política cuando él ha declarado en una causa donde la involucra a ella en las declaraciones, como mínimo requiere una reflexión más profunda", manifestó.

Esta mañana, el Presidente dijo que desde el Poder Ejecutivo quieren "saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el Gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender".

DR