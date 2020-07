Interna en el PRO: el caso Gutiérrez desató el debate de fondo para saber quién manda

El comunicado que impulsó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich -con el aval de Mauricio Macri-, en torno al crimen de Fabián Gutiérrez colmó la paciencia de un gran sector del partido, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta y María Eguenia Vidal. Solo 48 horas después se concretaron cambios importantes hacia adelante. Ahora habrá una mesa ejecutiva para tomar decisiones como las del fin de semana. Y Bullrich no tendrá prioridad a pesar de ser la titular formal del espacio.

¿Cómo se repartió el poder? Habrá representantes de cada sector. Por el lado de Macri, estarán la propia Bullrich y Fernando de Andreis; por el lado de Larreta estarán Diego Santilli y Hugo Macchiavelli; por el lado de Vidal, Cristian Ritondo y Jorge Macri; y por el interior Humberto Schiavoni y Federico Angelini. Esos ocho dirigentes deberán ponerse de acuerdo ante cada comunicado y plantear los debates necesarios para un trabajo coordinado y evitar las disputas públicas. La decisión se tomó el lunes por la noche a través de una reunión virtual de la cual participaron Larreta, Vidal, Santilli, Ritondo, Esteban Bullrich, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Carmen Polledo y Macchiavelli.

Tras el comunicado de la polémica, Larreta y Vidal arman una mesa para consensuar decisiones

Dentro del PRO las fuentes consultadas por PERFIL reconocieron que la forma de actuar de Bullrich el sábado, avanzando sin el consenso de figuras de peso dentro del espacio, fue un error insólito, ya que ahora deberá resignar, a priori, poder de decisión. "Al final, al sector moderado le sirvió que se haya cortado sola. Fijate que ahora con esta mesa colegiada Patricia no podrá avanzar más así", analizó. El mismo sábado, tanto Jorge Macri como el intendente de Lanús, Néstor Grindetti le hicieron saber al presidente Alberto Fernández que ellos no estaban de acuerdo en el comunicado y que iban, junto a Larreta, a dar la discusión dentro del partido contra el "ala dura" que hoy no tiene responsabilidad de gestión.

Explotó la interna en Juntos por el Cambio tras el comunicado por el asesinato de Gutiérrez

Enfrentamientos. Más allá de la discusión concreta por el comunicado, el debate de fondo en el PRO es por saber quien manda y quien señala el rumbo del partido dentro de Juntos por el Cambio junto a los radicales y la Coalición Cívica. "Vamos a tener que consultar a todos la próxima. Sino es un papelón", le había dicho el lunes un aliado del PRO a este medio. Para no llegar a esto, exigieron a las autoridades del PRO a que resuelvan "puertas adentro" las internas para evitar un escándalo así ante cualquier situación sensible que ameriten un comunicado. "Dentro del partido existen diferencias pero tenemos que trabajar en conjunto para tener una oposición unida y coherente que le ponga límites al gobierno pero que pueda trabajar en conjunto también", señaló Esteban Bullrich entrevistado por Fabián Doman en La Red. Habrá que ver como se maneja cuando se emita un nuevo mensaje institucional.

RI/FeL