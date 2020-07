Explotó la interna en Juntos por el Cambio tras el comunicado por el asesinato de Gutiérrez

La línea que comandó Patricia Bullrich no era avalada por aliados hacia adentro y no se pidieron opiniones internas. "Es un papelón", reconocieron en Juntos por el Cambio.

El viernes a las 23.30, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich alertó a los aliados de Juntos por el Cambio por la desaparición de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. El sábado, tras la confirmación del hallazgo del cuerpo, comenzaron a intercambiarse textos entre los presidentes del PRO, de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. A las 14.58 el comunicado estaba subido a las redes sociales.



"Un crimen de extrema gravedad institucional", fue el título que impactó en todo el arco político. Y el pedido de pase a fuero federal fue interpretado como una incursión de la política en el Poder Judicial. El mensaje llevó la firma de Bullrich pero también de Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, presidentes de la UCR y CC respectivamente.

Abogado de la familia Gutiérrez: "No amerita el traslado a otra jurisdicción"

El problema fue que no todo el espacio estaba de acuerdo con el mensaje. Bullrich y Hernán Iglesias Illia avanzaron sin pausa y llevar a un sector del PRO a enterarse del comunicado una vez que estuvo en la agenda pública. "Habrá que hablar con todos los actores, no solo con los presidentes de los partidos. Es evidente", resumió un dirigente de peso con responsabilidad institucional de JXC a PERFIL. "Es imposible con el mecanismo actual. Porque la CC comunica hacia adentro, la UCR hizo algo similar pero el PRO no. Y explota la interna. Nos va a perjudicar si no ordenan", agregó otro dirigente que participa del chat grupal. "Será imposible. Es un papelón si pasa de nuevo".

El domingo, Nicolás Massot (PRO) aseguró consideró que existe una "falsa idea" de que "la clase política tiene que opinar de los hechos ni bien suceden", al tiempo que evitó pronunciarse sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez, ya que "recién ayer" tomó conocimiento del crimen y es un tema que le corresponde a la Justicia. "Es esta idea de que tiene una obligación de opinar ni bien suceden los acontecimientos que disparan causas judiciales. Es todo lo contrario a lo que decimos los políticos cuando decimos que respetamos la independencia de la Justicia. No lo digo por el comunicado de Juntos por el Cambio ni por las declaraciones de Cornejo", subrayó.

El lunes, con la interna ya hecha pública, Cornejo buscó calmar las aguas: "Esas opiniones (contrarias al documento) habrán sido en off, a mi nadie me manifestó una opinión crítica", dijo a Radio Con Vos.

Instituto Patria, voz de CFK: la oposición "sobrepasa los límites de la dignidad humana"



Por su parte, Hernán Lombardi intentó agrupar al PRO una vez más: "No creo que haya dirigentes que no estén de acuerdo con el comunicado; no lo sé, pero no creo, porque el comunicado lo único que busca es que la causa vaya a la Justicia Federal".



Sin embargo, el enojo llegó al punto que muchos amenazaron con romper los puentes de diálogo en off the record entre ellos si se repite un hecho como el del fin de semana. "Tenemos un ala racional que dice 'somos oposición a temas importantes, pero no vamos a romper todo' y tenemos a los márgenes que viven en tensión. Se torna agotador desde los dos lados si no bajamos un cambio. Van a dinamitarse todos los acuerdos si no cambiamos la forma de hacer política. De un lado y del otro. Es lo que tenemos que corregir cuanto antes", reconoció un intendente del PRO a este espacio. La tarea no será para nada sencilla, reconoció.