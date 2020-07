La bailarina que hizo llorar a Macri en el Colón es la novia de un sospechoso por el crimen de Fabián Guiterrez

Seguramente, cuando bajaba el aplauso desde uno de los teatros más importantes del mundo, Fiona Wyss jamás imaginó que dos años después, estaría lejos de aquel marco, declarando en una causa por un crimen que asombra a toda una opinión pública. Wyss, la bailarina de Santa Cruz que hizo emocionar a Mauricio Macri en el espectáculo "Argentum" del G20, es la novia de Facundo Zaeta, uno de los jóvenes más comprometido en la investigación sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner que fue hallado muerto en el Calafate

Fiona Wyss, que en aquel entones tenía 17 años. Hoy forma parte del expediente por la muerte de Gutiérrez. Tiene 19 años y hace un tiempo se encuentra en pareja con el joven que está detenido desde el lunes pasado. Wyss declaró durante varias horas ante el juez de instrucción, Carlos Narvarte. La declaración ante el juez se hizo luego que la policía realizara un allanamiento en la casa familiar de la joven.

La novia de Zaeta apareció nombrada por otro de los jóvenes detenidos, Facundo Gómez. "Ahora que recuerdo, tipo 04.37 horas recibí un llamado telefónico de la novia de Facu, el cual no contesté porque me quedé dormido", dijo Gómez en su primera declaración testimonial ante la policía. Gómez mencionó además que vio el mensaje cuando se despertó al otro día. "Le consulté si necesitaba algo, me dijo que solo quería saber si estaba con Facu todavía", afirmó Gómez quien le contestó a la Fiona que no estaba con Zaeta en ese momento.

Fiona baila danza desde chica. Su dedicación y estudio la llevaron a ser la única artista patagónica que se presentó en el espectáculo "Argentum" realizado en el Teatro Colón para el G20, en el año 2018. Fuentes ligadas a la organización del espectáculo confirmaron a perfil.com que Wyss formó parte del cuerpo de baile.

“Uno de mis sueños era pisar ese escenario y lo cumplí. Fue muy emocionante no sólo para mí, sino para ver también a mis compañeros llorando de alegría, de pasión, y ver que comparto escenario con gente que tiene el mismo sueño que yo, la danza”, dijo Fiona, luego de esta presentación en la que fue parte junto a un elenco de 75 músicos y 4 bailarines que se presentaron ante los mandatarios de los países que asistieron al evento.

El evento artístico fue creado para agasajar a los líderes mundiales y contó con el regreso de Julio Bocca al escenario.