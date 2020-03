Caso Leticia Allo: la Justicia resolverá el viernes si habrá juicio oral o juicio abreviado

por Anabella Gonzalez

Casi cuatro años después de conocerse el caso de Leticia Allo, la joven de 29 años que murió al ser atropellada por Iván Prein el 29 de mayo de 2016 —quien manejaba alcoholizado— la defensa ofreció que el acusado se declare culpable y tenga un juicio abreviado. El juez Jorge Horacio Romeo tuvo una audiencia este miércoles 4 de marzo con Mónica Pueblas, mamá de Leticia, para escuchar su parecer sobre esa posibilidad: ella pidió que se establezca una nueva fecha de juicio oral. El viernes, el magistrado resolverá cómo sigue la causa.

“Hoy me reuní con el juez, nos escuchó y el viernes va a dar la resolución”, contó Pueblas a PERFIL. “Nos acompañó Vivian Perrone, de Madres del dolor. Gracias a la ley de víctimas nos escucharon y estamos poniendo toda la fuerza en que el viernes el juez decida seguir por el juicio oral”, dijo a este medio.

El inicio del juicio oral por la causa estaba estipulado para el martes 3 de marzo, pero el viernes 28 de febrero, Prein pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 declararse culpable, tener un juicio abreviado en el que ofrece 3 años de condena sin cumplimiento efectivo, e inhabilitación para conducir por 6 años. La familia de la víctima pide a la Justicia que no acceda al pedido de la defensa, y que se proceda con el juicio como estaba previsto, en el que la pena de prisión puede ser de hasta 5 años.

“Queremos y necesitamos que haya un juicio oral. Que no sea lo mismo obrar bien que obrar mal. No me parece justo que hasta hace dos días este señor negaba lo que pasó, encubrieron todo y ahora porque le conviene y no quiere llegar a un juicio se declara culpable. Espero que el juez nos escuche”, había declarado Puebla a este medio horas antes de la audiencia judicial.

Si bien Mónica reconoce que nada de lo que suceda judicialmente podrá reparar la muerte de su hija, quien murió luego de 45 días de internación y tres operaciones en el sanatorio Los Arcos, siente que le daría tranquilidad que él reconozca lo que hizo. El reclamo de la familia apunta a que, según sostienen, Prein siempre negó haber atropellado a Leticia esa madrugada. “Yo no fui, ni la toqué”, dicen que aseguró desde el primer momento.

“Pido que lo admita adelante mío, yo no necesito mucho más. Muchos me dicen que es una fantasía mía que el me pida perdón, pero creo que un juicio habla de que no todo es lo mismo. Que si atropellas a alguien y lo auxilias no es lo mismo que irte, tapar pruebas, mentir", pidió Mónica Pueblas.

El caso. Después de embestir a Leticia, quien volvía de bailar con su hermano y un grupo de amigos, el joven huyó del lugar y fue alcanzado por la policía once cuadras más adelante. El control de alcoholemia dio más del doble de lo permitido: tenía 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Hubo, además, dos informes policiales que se contradecían respecto del daño que tenía el auto, uno de los elementos para probar lo sucedido. En primer lugar, los dos policías que lo persiguieron y lo detuvieron la madrugada del 29 de mayo, secuestraron el vehículo y elaboraron un acta, en la que detallaron, además de su estado de ebriedad, que el paragolpe delantero del Fiat Punto que manejaba Prein “estaba caído hacia el lado derecho”, consecuente con el impacto.

Sin embargo, en el informe final sobre la situación del vehículo, se dijo que el vehículo “no tenía daños recientes”: la familia de la víctima cree que hubo un intento de la defensa de “encubrir" lo sucedido. Finalmente, ante la Justicia, los dos oficiales declararon como testigos, ratificaron lo que enunciaron en el acta, y uno de ellos incorporó además en la instrucción una foto de su archivo personal que da cuenta del daño del auto momentos después del siniestro.

