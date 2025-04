Caso Lian: los padres del niño declararon ante la Justicia y "no hay rastros concretos" de su paradero

Los padres de Lian Gael Flores, el niño de 3 años fue visto por última vez el 22 de febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, departamento de Unión, declararon este martes en la Fiscalía Federal de la provincia de Córdoba, que investiga el caso bajo la hipótesis principal de trata de personas. Además, el abogado de la familia informó que actualmente "no hay rastros concretos del menor".

Elías Flores y Plácida Soraire, papás del chico que desapareció mientras jugaba en el patio de su casa, volvieron a presentarse ante la Justicia. Según trascendió, por el momento no denunciaron que hayan recibido ningún pedido de dinero ni tampoco que les hayan dado alguna prueba de vida de su hijo para recuperarlo, lo que debilita otras de la teoría que mantiene el caso, sobre un presunto "secuestro extorsivo".

Todo lo que se sabe del caso Liam Flores: dos testigos, allanamientos y una misteriosa camioneta blanca

“Esta mañana, declararon Elías y Plácida pero no podemos dar detalles de lo que hablaron frente a la fiscalía Federal”, aseguró el abogado Dario Baggini a la agencia Noticias Argentinas. “La Fiscalía Federal todavía analiza la trata de personas, investigación que nació por una denuncia de Missing Children", añadió acerca de la asociación civil sin fines de lucro para la búsqueda de menores perdidos.

Luego, señaló: "Con el paso de los días la otra hipótesis se diluyó, por el hecho de que, si se tratara de un secuestro, debería haber existido un pedido de dinero y pruebas de vida del niño".

“La Fiscalía Provincial, por otro lado, investiga delitos de orden provincial u ordinario, como lo son la posibilidad de un homicidio o un accidente. También se piensa que Lian pudo ser atropellado”, afirmó el letrado. En ese sentido, puntualizó que “no hay rastros concretos del menor”, desaparecido hace dos meses.

En ese contexto, comentó que hasta el momento “el rastrillaje en la zona cero y el análisis de dispositivos móviles secuestrados no dio datos de relevancia ni tampoco una pista concreta”.

Por último, sobre la familia del pequeño de 3 años, el Dr. Baggini explicó que, dado que no cuentan con televisión y no utilizan la radio, no fueron totalmente conscientes de la mediatización que obtuvo la desaparición del chico: "Están alejados de la trascendencia que tuvo el caso y de cualquier tipo de información divulgada".

Lian jugaba con sus cinco hermanos cerca de un tractor en el predio donde viven con sus padres y otras familias de la comunidad boliviana que se dedican a la fabricación y venta de ladrillos en Ballesteros Sud. En ese momento Elías y Plácida estaban durmiendo la siesta y, cuando despertaron, no lo vieron ni en la casa ni en el lugar que siempre solían usar para jugar.

En medio de la búsqueda, un vecino del pueblo dijo haber visto una camioneta en el horario en el que desapareció el niño. "Entró una chata blanca con vidrios polarizados, modelo nuevo. Pensé que podía ser algún cliente que compra ladrillos", relató el hombre inicialmente. En tanto, la zona tiene la presencia de altos pastizales, una característica que dificultó la primera búsqueda del menor.

Semanas atrás, Baggani pidió que se impute a los ocupantes de un Volkswagen Suran visto en el lugar aquel 22 de febrero por “contradicciones en sus testimonios", en el caso que investigan los fiscales federales a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), María Alejandro Mángano y Marcelo Colombo, la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona y sus pares de Bell Ville, Isabel Reyna y Nicolás Gambini.

