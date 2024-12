Caso Loan: la imputada Mónica Millapi dio más detalles y aseguró que "el chico no se pudo haber perdido solo"

La única imputada por el caso Loan con arresto domiciliario, Mónica Millapi, reveló nuevos detalles y aseguró que “no es posible que el niño se haya ido por su cuenta”. La mujer relató qué pasó en el naranjal y mencionó un llamado con "malas noticias" que esperaba su marido. Ella estuvo en el campo de Corrientes aquel 13 de junio, momento desde el que no se sabe nada del menor.

Desde su casa en Neuquén, donde consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria tras un pedido de revinculación con su familia que dispuso la Justicia, Millapi habló con A24. Allí, sostuvo que sospecha de "todos", menos de su esposo Daniel "Fierrito" Ramírez, quien también se encuentra detenido. En este sentido, contó que fueron al almuerzo en la casa de la abuela de Loan de manera repentina. Y que, en el instante previo a la desaparición del niño, su marido atendió un llamado con "malas noticias", ya que estaba con problemas de salud.

También agregó que fue ella la que se dio cuenta de que el Loan no estaba en el lugar y dio aviso a su esposo y a Antonio Benítez, el tío que también es investigado por el caso. Millapi relató que ella también decidió llevar a su hija y sobrinos al naranjal. Llegó con un total de seis chicos y, cuando arribó al lugar, Benítez ya estaba allí, al igual que su marido. A los pocos minutos, escuchó que sonó el celular de su esposo. Era un llamado que esperaban, porque estaban pendientes de un aviso médico por la salud del hombre.

"Esa llamada, yo calculo, habrá durado 8 o 10 minutos. El lugar es chico, así que estaba mirando a mi marido, pero de reojo se veía que estaba la mitad de las criaturas jugando en el árbol y escuchaba a los otros jugando", sostuvo. Sin embargo, explicó que cuando se fueron del lugar y la llamada culminó, los chicos salieron corriendo, momento en que se dio cuenta de que Loan no estaba.

"Después de casi 6 meses encerrada recién me estoy poniendo al día con toda la información que no tenía", señaló Millapi, en referencia al tiempo que pasó detenida y alejada de su familia. En este sentido, expresó: "No le deseo a nadie que pase por esto, es muy feo".

Loan Peña desapareció el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes

El martes 17 de diciembre, Alejandro 'Pata' Mendoza, inspector fundamental en la búsqueda de Loan Peña, fue hallado muerto en su domicilio. Días antes de morir, el hombre había subido un posteo inquietante a su cuenta de X (exTwitter): “No creo llegar a pasar las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas, y si alguien se lo merece, que Dios lo perdone”. La policía no descarta la hipótesis del suicidio.

Luego de encontrar el cuerpo, personal de la policía de la provincia de Corrientes y la Fiscalía trabajaron en el lugar y recolectaron material para realizar las pericias. Mendoza, apodado Pata, formaba parte de la agrupación “Cazadores Autoconvocados”. Cuando las autoridades desplegaron el inmenso operativo de búsqueda en Corrientes para dar con el paradero de Loan, aportó su experiencia y recursos en los rastrillajes.

