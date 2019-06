Desde su prisión domiciliaria, Horacio Conzi pasea cabras y su hermano lo defiende: "Nos hicimos veganos"

El empresario gastronómico Horacio Conzi fue liberado el pasado 14 de mayo, ocho años antes de cumplir la condena por el asesinato de Marcos Schenone (23), y fue beneficiado con arresto domiciliario por su estado de salud. Pese a tener una tobillera electrónica, se conoció un video en el que Conzi pasea a dos cabras en la puerta de su casa, y se cree que podría haber violado la restricción perimetral que establece su detención.

El empresario estaba detenido en la Unidad Penitenciaria N°48 de San Martín, desde marzo de 2015. Antes había estado recluido en el penal de Campana, en el que cumplió gran parte de la condena a 24 años y 9 meses de prisión.

El video donde se ve a Conzi en la vereda de su casa con los animales lo publicó en Facebook su hermano, Hugo Conzi, quién habló este viernes 14 de junio con los medios que se acercaron al domicilio. Ante la consulta, aseguró Horacio no violó la medida perimetral dado que "el límite es la palmera" que se ve en las imágenes que él mismo subió a sus redes sociales.

“Marcaron todo el perímetro de la casa. Esa es la única vez que salió Horacio en la noche, es la primera vez y no sale solo porque si pasea a las cabras se pueden escapar y el no puede salir a buscarlas”, explicó su hermano, quien sostuvo que las imágenes: "Fueron un malentendido, no fue con la intención de ofender a nadie".

Al conocerse el video, la hermana de Marcos Schenone, Vanina, dijo que "era una burla para mi familia y para toda la sociedad", en diálogo con el canal de noticias TN.

Por su parte, el hermano del empresario gastronómico aseguró que "no es el mismo Horacio de hace 16 años.". "Lo que hizo fue un error de una persona que no estaba en sus cabales. No era mi hermano", dijo. "Se hizo vegano, yo también soy vegano, salvamos a los animales que antes nos comíamos. Es un despertar”, explicó al justificar por qué en su casa tienen cabras como animales domésticos.

Sobre su estado de salud, dijo que Horacio está en reposo por un anticoagulante que toma y manifestó que no puede correr el riesgo de golpearse, ni caerse, debido al medicamento.

“Estoy haciendo de mi cuerpo un experimento científico”, dice Conzi

El caso. Conzi había sido condenado en 2009 por el homicidio de Schenone, ocurrido el 16 de enero de 2003. Según se pudo acreditar en el juicio, el empresario lo asesinó a tiros en una persecución porque había besado a una chica que el acusado intentó seducir en su restaurante de la localidad de Martínez. La víctima viajaba en un remís junto con otras cuatro personas: Gustavo Pacheco, Patricia Alonso, Gisella Carabetta y Rodolfo Fernández, quienes sobrevivieron.

Por su hiperactividad, consiguió que le redujeran cuatro meses su condena por la Ley de Estímulo. A lo largo de estos 16 años de detención, el empresario realizó cursos de enfermería, albañilería, jardinería y carpintería. También adquirió conocimientos de apicultura, plomería, electricidad y panadería, y hasta realizó una capacitación como bombero, que le sirvió para controlar un principio de incendio.

Desde que fue detenido, en marzo de 2003, el dueño de Dallas Las Olas Boulevard guardó silencio. Hasta 2018, cuando escribió un texto desopilante en su cuenta de Facebook sobre su condición de herbívoro y frugívoro, sus poderes curativos para enfermos de cáncer, los padecimientos en la cárcel y su esperanza de vivir más de 110 años.

A.G./FeL