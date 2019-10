Drama familiar y el dinero de un juicio, detrás del crimen de Hurlingham

Ariana Palacios tenía 30 años y una hija de 5. Estuvo desaparecida durante más de un mes: sus amigas y vecinas, sorprendidas por su repentina ausencia, decidieron hacer una denuncia. Nunca imaginaron que serían quienes ayudarían a revelar lo que había ocurrido con la joven: su papá la había degollado, asesinado y enterrado en el patio de la casa familiar en Villa Tesei, Hurlingham. El cuerpo fue encontrado el lunes 30 de septiembre y ahora se investigan el móvil del crimen. Allegados de la víctima hablaron ante los medios de una relación familiar conflictiva.

Efectivos de la Policía, con ayuda de un perro rastreador, llegaron hasta la vivienda situada en la calle Frías al 3500 de ese partido situado al oeste del Gran Buenos Aires. El operativo tuvo lugar luego de que Willy Palacios Montaño, un hombre de nacionalidad boliviana y 62 años, confesara que en medio de una discusión familiar mató de una puñalada en el cuello a su hija, quien estaba desaparecida desde el 28 de agosto. En el caso intervino el fiscal Walter Leguisamo, que depende del Departamento Judicial de Morón, quien ordenó la detención del hombre.

Willy Palacios Montaño confesó ser el autor del crimen de su hija Ariana Palacios, de 30 años. Foto: Facebook

Hipótesis. Al conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo de Ariana, y en medio del operativo que se realizó en la casa, muchas de las vecinas y amigas de la joven comenzaron a brindar sus testimonios a los móviles de televisión que se encontraban apostados en el lugar.

"Ella era muy activa en redes sociales y de un día para el otro se borró. Estas últimas semanas pensé que no la cruzaba porque los horarios de trabajo pero empecé a investigar, a hablarle a las amigas y estábamos todas en la misma. Pensábamos que algo le había pasado porque no era de borrarse y menos con la hija. Yo pregunté por ella y el padre me dijo que se le había roto el celular, pero no le creí", contó una de sus amigas al hacer referencia al último contacto que tuvo con la víctima.

Ariana tenía 30 años y una hija de 5. Foto: Facebook

"Ella me contó todo lo que tenía que hacer, iba a venir a mi casa diciendo que había tenido una discusión muy fuerte con su mamá pero nunca apareció, nunca llegó a contarme. Ese día estaba muy mal", añadió en su relato ante las cámaras de TV.

Otra de las amigas hizo referencia frente a las cámaras al dinero que Ariana estaba por cobrar por un juicio laboral, y tenía planeado con ese dinero irse con su hija de la casa familiar y alquilar algo para las dos.

Ariana estaba desaparecida desde el 28 de agosto. Facebook Ariana Palacios

Coartada. Para no levantar sospechas, el padre de Ariana habría sido quien envió a las amigas de su hija un mensaje para justificar su ausencia. El texto, escrito el 19 de septiembre cuando la chica ya estaba sin vida, sostenía: "Cómo andás querida, yo viajando, entregando cosas del nuevo trabajo, novio, conociéndonos, después nos conectamos, besitos".

Esto sin embargo fue algo que a sus amigas y conocidas no les cerró por muchas cuestiones: sabían que Ariana no se expresaba de esa manera con ellas cuando les hablaba por WhatsApp.

Femicidios: en veinte días fueron asesinadas 13 mujeres en el país

Vida sentimental. La joven estaba de novia desde hacía dos años con un hombre llamado Adrián Almirón, quien en declaraciones a la prensa aseguró: "Los fines de semana iba de visita, nunca vi nada raro, pero ella (con la madre) discutían mucho. Podría esperar eso que pasó más de la madre que del padre". Asimismo, agregó que cuando no tuvo más noticias de su pareja, fue a verla y fue el padre de ésta quien le pidió que se alejara, al argumentarle que "la relación no daba para más".

Ariana y Adrián estaban en pareja desde hacía dos años. Foto: Adrián Almirón

Pese a ello, remarcó que su suegro era "una persona excelente" y acotó: "Conmigo se llevaba 10 puntos, aunque es evidente que con eso que me dijo de su hija me quiso sacar del camino". El hombre sumó además un detalle que también mencionan las amigas y es que los padres de Ariana "se creían" los papás de la pequeña de 5 años que ahora quedó sin su mamá.

La justicia deberá determinar ahora si el resto de los integrantes de la familia tenían conocimiento del crimen y fueron encubridores y cómplices o si Palacios, actuó solo.

Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.

F.D.S./F.F.