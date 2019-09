Femicidios, presupuesto, embarazos y... ¡fútbol!

por Mabel Bianco

La violencia contra mujeres y niñas sigue presente. El sábado 21 en Policiales la nota sobre Navila, la adolescente asesinada por un primo lejano de la madre, es impactante por su crueldad. No por reiterada nos deja de impactar. La forma encarnizada en que la mató indica la absurda pero real fantasía de este hombre: la mata para mostrar a sus congéneres que no pueden tolerar ser rechazados y que el femicidio es la demostración de la fuerza que ellos tienen. Esto no es fácil de entender, se buscan pistas que lo justifiquen. Uno de los peritos forenses describe lo que cree fabricó el asesino en su mente: “Era de él o de nadie”. Es el trasfondo de la mayoría de los femicidios.

Pero las varas con que la Justicia mide a los agresores no son parejas. Con su tradicional enfoque sexista, en el juicio a la cordobesa que le mutiló el pene a su amante no se incorporó la violencia que sufrió la acusada y, a diferencia de cuando son hombres, aplica una pena alta.

En la nota en 50/50, sobre la asignación a los programas de género en el presupuesto 2020, muestra que la prevención de la violencia contra mujeres y niñas tendrá el mismo presupuesto, que era bajo, compensando la inflación. Una vez más el INAM, órgano ejecutor de la ley de prevención, sanción y atencion de la violencia, tendrá escasos fondos. Mientras las cifras indican que cada 26 horas asesinan a una mujer por ser mujer, el presupuesto para atender esto no crece. La desocupación también aumenta, y con ella la violencia hacia mujeres y niñas, pero no se asignan partidas acordes para esta lucha. Una demostración de la baja prioridad.

La foto de la presentación del presupuesto en Diputados (todos hombres) es típica, ya que la Comisión de Presupuesto es muy poco permeable a las mujeres. Un buen indicio de cambio será que esa comisión sea presidida por una mujer y se constituya en paridad. Tal vez así cambien las prioridades.

Niñas madres es otro tema presente. La nota de Fernando Zingman, responsable de salud de Unicef Argentina, en el suplemento Sustentable, sobre la necesidad de que los adolescentes informados puedan decidir, es destacable. Se refiere a la maternidad adolescente: 70% de ellas hubiera preferido no tenerlo en ese momento. La campaña #Puedodecidir, dirigida a adolescentes, sensibiliza sobre las consecuencias de los embarazos no intencionales. Complementa la nota el sábado de Mariana Sarramea, que informa que cada año nacen en el país alrededor de 2.500 hijos de madres menores de 15 años. Embarazos que responden a la invisibilidad del abuso sexual en la infancia. Desde el Gobierno se desarrolla el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que promueve la Educación Sexual Integral y vincula los servicios de salud con las escuelas.

Una adolescente sueca de 17 años y un argentino de 19 hicieron vibrar la ONU al recriminarles a líderes mundiales no cumplir la promesa del cambio climático. Que la ONU temblara con los 500 jóvenes que participaron en la Cumbre de Cambio Climático y que los líderes del mundo los escucharan es un logro, pero no suficiente para que los gobiernos entiendan y asuman su responsabilidad.

Una buena noticia es que cincuenta jóvenes argentinos, casi en paridad mujeres y hombres, hayan sido becados para asistir a un entrenamiento en la NASA. Y no porque sean futuros astronautas, aunque algunes puedan serlo, pero porque van a ampliar el interés y la dedicación a las ciencias, algo que necesita el país.

En Espectáculos, la nota sobre las drag muestra cómo la representación de papeles femeninos por hombres llega al mundo de las vedettes. Algo inimaginable hace un tiempo. La frase que expresa esto (“de Fuerte Apache no solo salen futbolistas, sino también drag queens”) evidencia el acelerado cambio cultural que ocurre frente al género.

¡Aleluya! Se inició el primer campeonato profesional de fútbol femenino de la AFA. La historia registrará este hecho memorable.