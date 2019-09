Hurlingham: un hombre confesó que degolló a su hija y la enterró en el patio

Una mujer de 30 años que se encontraba desaparecida desde hace más de un mes fue encontrada esta mañana muerta, enterrada en el jardín de la casa de su padre, en el distrito bonaerense de Hurlingham, luego que el hombre confesara que la degolló durante una discusión.

El cadáver de la víctima, que se llamaba Ariana Palacios, tenía 30 años y era madre de una niña de cinco, fue hallado por la Policía en el fondo de la vivienda situada en Frías al 3500, de ese partido situado al oeste del Gran Buenos Aires.

El hallazgo, que la Policía concretó con la utilización de un perro rastreador, ocurrió luego que Willy Palacios Montaño, un hombre de nacionalidad boliviana y 62 años, confesara que mató de una puñalada en el cuello en medio de una discusión a su hija, la cual permanecía desaparecida desde el 28 de agosto pasado.

Femicidios: 178 mujeres fueron asesinadas desde enero a agosto de 2019 en Argentina

El hombre quedó inmediatamente detenido y a disposición del fiscal Walter Leguisamo, que depende del Departamento Judicial de Morón. La investigación se inició cuando una amiga de la víctima concurrió a la comisaría local y dijo hallarse muy preocupada porque carecía de noticias de Ariana.

"Me cansé de llamarla, ella era muy activa en redes sociales, muy simpática y de un día para el otro se borró, raro porque su hija Luli era todo para ella", contó Yésica, una amiga de Ariana a Crónica.

Horror en Villa Ballester: un hombre mató a su hija, sus dos nietos y se suicidó

"Estas últimas semanas pensé que no la cruzaba porque los horarios de trabajo pero hace dos semanas no la veía y empecé a investigar, a hablarle a las amigas y estábamos todas en la misma. Pensábamos que algo le había pasado porque no era de borrarse y menos con la hija. Yo pregunté por ella y el padre me dijo que se le había roto el celular: no le creí desde el primer día", explicó.

La última vez que habló fue la semana del 28 de agosto. "Ella me contó todo lo que tenía que hacer, iba a venir a mi casa diciendo que había tenido una discusión muy fuerte con su mamá pero nunca apareció nunca llegó a contarme. Ese día estaba muy mal", relató.

Ariana Palacios, tenía 30 años y era madre de una niña de cinco.

Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.

MS/ CP