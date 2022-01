"Hannibal Lecter": el caso de Fernando Farré, el femicida del country Martindale

Fernando Farré, uno de los femicidas más reconocidos de la Argentina por la crueldad con la que le quitó la vida a su esposa, será trasladado a otro penal de régimen

cerrado de alojamiento luego de denunciar que fue atacado y extorsionado por parte de otros presos en la cárcel de Bahía Blanca donde cumple condena.

"Acá estoy más sano que afuera", había dicho en una entrevista sobre su vida en la cárcel.

"Estoy rodeado de pibes chorros, violadores, asesinos, transas… son seres humanos… hay sobrepoblación, bajo presupuesto, hay quienes se pueden reinsertar en la sociedad. Estoy estudiando sociología y es lo que más me ayuda. Estudiar sobre los pobres, la indigencia, estoy muy agradecido de poder trabajar en la parte administrativa. Por eso sigo vivo".

Ordenan el traslado del femicida Farré por problemas de convivencia con otros detenidos

El empresario asesinó a su ex mujer, Claudia Schaefer, el 21 de agosto de 2015 en el country Martindale de Pilar cuando ella se presentó en su domicilio junto con un abogado para retirar sus pertenencias ante la inminente separación. La mujer fue hasta el vestidor y él sin mediar palabra la atacó por la espalda con dos cuchillos sacados de la cocina.

En la casa en la que ocurrió el femicidio se encontraban los abogados de ambas partes pero no pudieron ayudar a la víctima ya que el empresario se había encerrado junto a la mujer en una de las habitaciones, con llave. La autopsia reveló que Farré le generó alrededor de 74 lesiones, como golpes y heridas de arma blanca, y la causa de muerte fue un degüello.

"A la autopsia la vi horrorizado y me sentía extraño, no me sentía autor de ese daño. Se empezó a hablar mucho de golpes para torturar, dibujar el cuerpo, es como que era Hannibal Lecter, que la hizo sufrir, la torturó, y después, el último golpe, se dio el gusto, matarla o degollarla", relató el femicida.

Ferré "decidió y organizó todos los pasos" del crimen

La fiscal Laura Zyseskind aseguró que el empresario asesinó "a sangre fría" a su esposa: "Esto es un femicidio de manual, la mató a sangre fría. Cuando a Farré ya no le sirvió la foto de familia feliz, se deshizo de su mujer", aseguró al pedir que el hombre fuera condenado por homicidio agravado por el vínculo y por femicidio, lo que significaba una pena de prisión perpetua.

La fiscal Carolina Carballido, quien sostuvo que Ferré "decidió y organizó todos los pasos, desde que tomó el cuchillo hasta que degolló a su mujer".

Las pericias psiquiátricas y psicológicas que el empresario mostró "indiferencia" y que "no hay vivencias de angustia ni arrepentimiento". Al hacer referencia a un posible móvil del crimen, los peritos explicaron en el informe que la situación vital por la que atravesaba el imputado "pérdida laboral y separación conyugal configuraron para él una herida narcisista que no hizo más que profundizar conductas agresivas de hostigamiento hacia la víctima".

El 6 de junio de 2017, un jurado popular declaró culpable a Farré, tras lo cual, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, a cargo del juez coordinador Esteban Andrejín, le fijó una pena a prisión perpetua, la máxima fijada por el Código Penal.

"Yo también me considero víctima"

Sobre el crimen, Farré confesaría más tarde: "No sé por qué maté a mi esposa. Sé que soy un asesino, que maté a mi esposa, la mujer que amé, y la madre de mis hijos. Le quedaban 50 años de vida, con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas, con sus amigos, familiares, con quien quisiera vivir su vida. Hice un daño irreparable".

"El asesino fui yo, las víctimas ella y mis hijos, también la sociedad que se ve ofendida, y yo también me considero víctima porque una persona que mata a lo que más quiere en su vida es víctima de sus propios actos", reflexionó en una entrevista.

"No fui un golpeador de nadie, jamás le pegué a Claudia, jamás le pegué a ninguna mujer, casi que no le pegué jamás a ningún hombre, porque no era una persona violenta físicamente", se defendió él. "Estoy convencido de que no soy un femicida. No vas a encontrar ninguna mujer en el mundo que haya dicho 'Farré me golpeó, Farré odia a las mujeres'".

Los episodios de violencia y violencia de género, sin embargo, fueron ratificados ante la Justicia por dos empleadas domésticas de la familia que declararon. En una de las discusiones que se incluyen en las grabaciones la mujer le dice a Farré: "¿Te sentís bien con lo que estás haciendo? ¿Te sentís bien con cómo los estás tratando a los chicos y cómo me estás tratando a mí? ¿Te hace bien, Fernando? ¿Te das cuenta de lo fuera de contexto y lo mal que estás psicológicamente? ¿Te das cuenta del daño que estás generando? ¿Por qué no te vas a dormir? Dejá de tirar veneno. Terminá de ser agresivo con los chicos".

En otro audio se escuchó al empresario reprocharle a su mujer por llegar tarde: "Sos una montaña de ropa carenciada. Las 20 lucas las tirás en perfumes cuando podrías pagar la educación de tus hijos, que la tengo que pagar yo". "Ahora, ¿yo qué hago? Durante ocho años trabajé en Brasil y acá y generé 200 mil pesos por mes. Y ahora estamos viviendo de los 10 mil dólares por mes que yo genero financieramente con mis bonos o con mis ahorros. Esa es la realidad", reprochaba Farré.

Tras recibir la réplica de Schaefer, que intentaba calmarlo, el hombre dijo: "No soy agresivo con los chicos, que maduren. La vida no es una joda. Que se pongan a estudiar. Y vos vení y hacé los deberes con ellos. Aprendé a ser madre".

En tanto, en otra grabación, el hombre asegura que no fue "tan grave" un episodio de violencia doméstica. "Fernando, ¿cómo no fue grave? Me agarraste del pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano. Me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, todo delante de los chicos", respondía la víctima.

En 2020, el empresario condenado intentó obtener el beneficio de salir de la cárcel con la excusa del coronavirus en 2020, pedido que fue rechazado por un juez. Entre cosas, argumentó formar parte del grupo de riesgo por ser hipertenso y además enumeró otros problemas que lo aquejan: hernia de hiato, úlcera sangrante, problemas de depresión profunda con tratamiento psiquiátrico. Además, recordó que en 2019 sufrió un ACV por el que estuvo internado 85 días.

Al hablar de la sentencia en 2017, sostuvo una vez: "Si Farré se tiene que pudrir en la cárcel yo voy a estar, pero no pudriéndome, sino voy a tratar de sanarme por la memoria de mis hijos y en memoria de lo feliz que vivimos con Claudia".

