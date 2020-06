El estremecedor mensaje del papá de la beba asesinada: "Esto no va a quedar así, mi amor"

La corta vida de Naiara Domínguez era un infierno. Al menos eso se desprende del informe preliminar de autopsia, que detectó un severo golpe en la cabeza, lesiones internas y hasta tres costillas rotas.

La beba tenía apenas un año y nueve meses. Murió este domingo 21 de junio en la localidad mendocina de Rivadavia, a raíz de las lesiones sufridas que salieron a la luz tras el informe médico forense.

Naiara vivía con su mamá, su abuelo y un hermanito, aunque algunos días la mujer la llevaba a la casa de su novio, en la localidad de Los Campamentos, en Rivadavia.

Gabriel Domínguez, el papá de Naiara, reflejó el dolor que lo invade en este momento en su cuenta de Facebook.

“Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera que te arrebataron la vida", posteó junto a varias fotos de su hija y aseguró: "Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar. Que no sea solo un caso más. Me quitaron un pedazo de mi corazón”.

Caso de Isabella Nardoni: el infanticidio que estremeció a Brasil

El sábado pasado Naiara ingresó a la guardia del Hospital Carlos Saporiti con un presunto cuadro de deshidratación severo que su propia muerte terminó por descartar.

Por su gravedad, la beba fue derivada de urgencia a un centro médico de mayor complejidad, pero no pudo recuperarse: falleció el domingo a la tarde.

La operación de autopsia reveló que tenía el cráneo fracturado, tres costillas rotas y lesiones en el hígado y en los riñones. La causa de la muerte fue un “shock hipovolémico” producido por las graves lesiones internas.

Su mamá, María Isabel Ortiz (28), y su actual pareja, Luis Avila (35), nunca dijeron que la beba tenía golpes en el cuerpo cuando la llevaron por primera vez al hospital de Rivadavia.

Los voceros judiciales señalaron que recién cuando se conocieron los detalles del estudio forense, la fiscal Valeria Bottini -a cargo de la instrucción- ordenó la detención de la pareja.

María Isabel y su novio estaban saliendo del cementerio local cuando fueron arrestados por efectivos de la policía mendocina. De confirmarse la sospecha enfrentarán cargos por un delito gravísimo, homicidio agravado por alevosía y el vínculo, que prevé una condena a perpetua.