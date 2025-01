"Fui uno de los que mató a Cabezas": la confesión de uno de los asesinos al sobrino del fotógrafo

El sobrino del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en 1997, relató estremecedoramente su encuentro con Horacio Braga, integrante de la banda de Los Horneros y condenado por el crimen, en el que el ex convicto le admitió haber cometido el crimen.

José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue asesinado en la ciudad costera de Pinamar el 25 de enero de 1997 a manos de una banda comandada por el expolicía bonaerense Gustavo Prellezo y vinculada al empresario Alfredo Yabrán, de quien había conseguido la primera fotografía.

El hijo de Gladys Cabezas iba hacia un recital en Baradero cuando, de manera casual, se cruzó con uno de los asesinos de su tío, que se encontraba trabajando en un puesto de choripanes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El comerciante, al pasar, le confesó que era un exconvicto: “Yo estuve detenido porque fui uno de los que mató a Cabezas”, le reveló, según reconstruyó Gladys Cabezas.

Las consecuencias de la guerra en Gaza: decenas de periodistas muertos y una denuncia fuerte por la "impunidad" de Israel

Gladys dijo que su hijo solo atinó a decirle: “Jodeme, era mi tío”, a lo que Braga respondió: “Uh, loco, qué sé yo”.

El joven abandonó el puesto y caminó hacia al recital, pero perplejo aún por lo que había escuchado, decidió regresar a enfrentar a Braga. “Mi hijo se quedó pensando ‘este tipo fue el que mató a mi tío, fue el que cagó a mi familia’”, explicó Gladys, y agregó que entonces su hijo fue a filmar al exconvicto.

La reacción del asesino contra el joven

“Te lo dije y no me dijiste nada, y ahora me venís a filmar. Una impunidad”, le dijo Braga al joven.

Braga fue el último de Los Horneros en recuperar la libertad. Fue en abril de 2005. "Ya pagué la deuda que tenía con la sociedad, así que a partir de ahora espero vivir tranquilo y nada más", sostuvo Braga oportunamente, cuando dejó la unidad 9 de La Plata.

El encuentro ocurrió hace unas dos semanas, pero trascendió este jueves. Gladys se quejó, además, de que la Justicia no les haya impuesto a los asesinos de su hermano una condena ejemplar. “Cuando una persona mata a otro tiene que tener una condena ejemplar, y ninguno la tuvo. De hecho se jactan de haberlo matado”, dijo Gladys.

“Lo quiero recordar con una sonrisa porque vos te enterás de estas cosas y decís, los jueces no pueden ser tan hijos de puta", se lamentó la hermana del reportero gráfico y fotógrafo asesinado.

FPT / ds