La insólita aclaración del Servicio Penitenciario: los presos de Sierra Chica no se "fugaron"

El Servicio Penitenciario Bonaerense afirma que no hubo "fuga" en el caso del escape de presos de la unidad penal nº 27 en Sierra Chica, ya que al residir en un régimen abierto, no estaban siendo controlados en esa condición. En esta dependencia, al que son derivados los internos que cumplen la última etapa de su condena con buena conducta, no puede asignarse personal penitenciario en la seguridad interna y solamente se autorizan guardiacárceles en el perímetro.

"Al quebrantar el régimen (no fuga) los internos, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense se dio el alerta de inmediato a la Policía para que se implemente un operativo de recaptura", comunicó la institución. Matías Sánchez Honores y Cristian Sosa Mazurik, con causas de robo y homicidio, escaparon este miércoles mientras jugaban al fútbol, en una actividad recreativa, saltando apenas un alambrado de dos hilos y corriendo cincuenta metros, hacia una camioneta Hilux que los esperaba afuera.

"Las dependencias propias del régimen abierto tendrán características habitacionales que garanticen un nivel adecuado de privacidad, careciendo de las siguientes medidas de seguridad: guardia armada uniformada, muros perimetrales, rejas u otras formas de contención”, dicta el artículo 121 de la ley de Ejecución Penal Bonaerense.

Matías Sánchez Honores y Cristian Sosa Mazurik, los presos que se fugaron.

Las condenas de los prófugos

Los hombres estuvieron más de cuatro años en un régimen estricto y obtuvieron el pase a esta unidad de régimen abierto hace menos de un mes. Fueron trasladados a la celda n° 1 del pabellón 2, del sector abierto 1 en la primera semana de mayo. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene cinco unidades de régimen abierto: Olmos (Unidad N° 26), Gorina (N° 12), Baradero (N° 11), Alvear (N° 14) y Sierra Chica (N° 27).

Según fuentes policiales, los internos fueron identificados como Matías Sánchez Honores y Cristian Sosa Mazurik. Sánchez Honores fue detenido en junio de 2018, con una condena de homicidio calificado y por un intento de homicidio. Por su parte, Sosa Mazurik fue encarcelado en agosto de 2019 por portación ilegal de arma de fuego y robo agravado.

Hasta este momento, ambos continúan prófugos y son intensamente buscados por la policía bonaerense. Este jueves, un vecino denunció que uno de ellos "podría haber querido ingresar a su casa", aunque no está confirmado que se haya tratado, de hecho, de los prófugos de Sierra Chica.

Las condenas de Sosa Mazurik y Sánchez Honores se completaban en febrero y mayo del año 2026, respectivamente, y ambos estaban próximos a poder acceder a la libertad condicional. Esta prerrogativa ya no está disponible, a causa del quebrantamiento de sus condenas.

ML / ED