Internan a una beba que ingirió cocaína escondida en la cabeza de su muñeca

Una beba de un año y medio permanece internada en el Hospital de Niños de La Plata por haber consumido cocaína "de manera accidental" en su casa de la capital provincial, informó hoy una fuente judicial. La emergencia se presentó como consecuencia del episodio ocurrido este lunes 2 de diciembre en una vivienda situada en el barrio El Dique, de Ensenada.

La niña está "fuera de peligro", precisaron autoridades del hospital platense, donde fue llevada por su madre, quien se presume sería consumidora habitual de cocaína.

Una fuente judicial explicó a Télam que "la bebé jugaba y encontró la droga escondida en la cabeza de una muñeca, y sin vigilancia de sus padres, ante un descuido, la ingirió".

“La mujer dijo que estaba reunida con amigos, tomando cerveza y cocaína”, detalló una fuente de la pesquisa. “La mujer explicó que la menor tenía la boca morada e hinchada. Entonces la agarró se fue directo al Hospital de Niños”, apuntó la fuente de Tribunales.

"La madre notó poco después que su beba no estaba bien y la llevó de inmediato al hospital de Niños, donde permanece internada fuera de peligro", precisó la fuente, que remarcó que se dio intervención a la justicia de familia de La Plata.

“Nos indican que la chiquita está fuera de peligro. Le aplicaron un tratamiento rápido para evitar que la droga afectara su organismo”, dijo al diario platense El Día

Tras el hecho se iniciaron actuaciones que inicialmente contemplaron el pedido de intervención al fuero de familia, con la finalidad de que allí se evalúe la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar y de la niña en particular. No obstante, por el momento la madre no fue imputada de delitos.

EA