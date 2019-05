La desopilante charla entre Francella y Vitette Sellanes por la película del Robo del Siglo

por Leonardo Nieva

La película del "Robo del Siglo" comenzó a rodarse. La historia de uno de los atracos más espectaculares de la crónica criminal argentina llegará a la pantalla gigante bajo la dirección de Ariel Winograd y, aunque todavía no se conoce la fecha de estreno, ya generó una enorme expectativa.

Guillermo Francella (64) interpretará a Luis Mario Vitette Sellanes (63), el único uruguayo que formó parte de la banda que robó más de 15 millones de dólares del Banco Río de Acassuso, el 13 de enero de 2006.

Para conocer mejor a su personaje, el actor se comunicó telefónicamente con "El hombre del traje gris". Le prometió que intentará interpretarlo del "mejor modo posible" y hasta lo calificó como "un genio".

Vitette Sellanes fue condenado en Argentina a la pena de 21 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, el 30 de agosto de 2013 lo expulsaron por la Ley Nacional de Migraciones, que establece que los extranjeros condenados pueden abandonar la Argentina una vez que cumplan la mitad de la condena.

Francella y Vitette Sellanes hablaron durante diez minutos. En la charla -que reproduce PERFIL- el "ladrón del siglo" asegura sentirse halagado y honrado porque una primerísima figura de la talla de Francella "interprete a un triste ladronzuelo".

"Triste ladronzuelo -se ríe el protagonista de "El secreto de sus ojos"-; fuiste un genio, triste ladronzuelo", le responde el actor.

"Quería decirte -le explica Francella- que estoy representándote y que lo intentaré hacer del mejor modo posible. He visto muchas cosas tuyas, reportajes, entrevistas y nada, tenía una necesidad de por lo menos, en forma telefónica, decirte que estoy aquí al recontra palo con muchas ganas de hacer, lo más verosímil posible, a este Mario Vitette tan particular y tan singular que me sedujo. La historia, ya de por sí, me sedujo al instante cuando me la presentaron, pero lo que más me seducía a mí era hacerte a vos".

Entre otros temas, el actor y el afamado ladrón hablaron de Arquímedes Puccio -a quien Francella interpretó en la película "El Clan"-, de una rehén del banco Río y hasta de algo que tienen en común: la pasión por Racing.

"No me digas sos de Racing", se sorprende Francella cuando Vitette le cuenta que es hincha de la Academia igual que él.

- ¿Y de dónde viene ese amor por Racing? ¿Es porque viviste mucho tiempo en Buenos Aires?

- Viví cuarenta años en Buenos Aires y tengo que alguien que estuvo en la comisión, que es de acá San José de Mayo (N. de R.: la ciudad donde actualmente vive), y jugó mucho tiempo en Racing. Por él es que me hice de Racing.

Sobre el recordado atraco, el actor insistió que el caso lo sedujo mucho. "Para mi es de los hechos policiales más emblemáticos que hubo en Argentina y es el que mayor empatía generó en la gente porque fue un caso de no violencia", le dice Francella y enseguida le cuenta una anécdota con una rehén.



"Te voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poquito -le cuenta-. Fui con un pintor amigo a ver una exposición de Arte BA en la Rural. De golpe me encara una señora joven, rubia y bonita y me dice: '¿Vas a hacer de Vitette?' 'Si', le digo. 'Bueno', me dice ella, 'yo necesito decirte algo: yo fui rehén del banco Río'. 'No te puedo creer', le digo. Me la llevé a un costado y le dije: 'contame una anécdota para ver si la puedo incorporar a la película'. '¿Cómo te trató?', le pregunté. 'Muy bien', me respondió. "Fue muy cálido. Yo estaba nerviosa, muy tensa, y él me dijo no te pongas nerviosa, estoy yo acá, no te va a pasar nada, estoy yo acá'", me contó".

- Dice que le mostraste una virgencita...

- Sí, la tengo todavía -responde Vitette-.

- Y que le dijiste que esa medallita la iba a proteger. Le dijiste también tenías una hija y que no le iba a pasar nada. Automáticamente llamé al director. Le conté la anécdota y le pedí que la incorporara a la película, que sería lindo porque fue verosímil. Ella estaba encantada, exultante y contenta porque yo iba a ser de Vitette. Ella estaba sonriente.

- Me ruboriza, la verdad. Era un delito, la comisión de un ilícito... Yo era un hijo de mil... Por suerte cambió mi vida, me casé hace cinco años, tengo un hijo Luciano que es Racing, pero me ruboriza que una mina hable bien de mí.

- Te juro. Fue indescriptible. Fue algo anecdótico que me pare y me cuenta eso. Simplemente me pareció una anécdota jugosa, que le habías dado tranquilidad en un momento de seguramente mucha tensión, espantoso.

En otro tramo de la charla aparece el nombre de Arquímedes Puccio, el jefe del sanguinario grupo familiar que en los años '80 secuestró y mató a empresarios, y que Francella caracterizó en la película El Clan.

- ¿Lo conociste a Arquímedes? -se interesa el actor-.

- Si, por supuesto. A él, a Alejandro y a Maguila. Con Arquímedes y Alejandro -su hijo- estuvimos mucho tiempo presos en Devoto. Nos conocimos en el centro universitario. Ellos con su carrera y yo haciendo derecho.

Luis Vitette Sellanes, del 'Robo del Siglo' a 'mala influencia' en las redes sociales

Vitette Sellanes y Francella también conversaron sobre cuestiones de vestuario y detalles de alguna escena de la película.

"Ahora estoy con un vestuario que se asemeja al vestuario que utilizaste", le cuenta el actor.

- ¿El traje gris? -le pregunta el ladrón-.

- Todavia No. Eso será para el momento del banco. Ahora estoy en un momento en el que Araujo -el ideólogo del robo- me está mostrando cómo piensa burlarse de las alarmas, me está contando todo y yo le pregunto cómo vas a abrir la boveda. Esa es la primera escena que estamos haciendo y estoy con vestuario tranquilo, con un pantalón, un chaleco sin mangas una camisa de colores; estoy muy parecido en algo de la estética.

- Que lástima que no sé tu talla si no te mandaba el traje gris original.

- Ah, ¿Lo conservas?

- Sí, lo tengo acá. Por supuesto.

Antes de despedirse, Francella vuelve a hablar de la película destacando el trabajo de producción.

"Yo creo que te va a gustar mucho. Se está haciendo con mucho respeto. Hay mucha gente muy profesional al lado. Hay un plantel de actores extraordinarios, un buen director y una buena producción", promete Francella, y enseguida cierra la charla diciéndole: "Fuerte abrazo campeón, lo mejor para la familia y vamos Racing".

