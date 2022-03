La mujer que llamó al 911 dijo que la joven "estaba en shock": "Me dijo 'Gracias por salvarme la vida'"

La mujer que denunció que una joven era abusada sexualmente por un grupo de seis hombres en el barrio porteño de Palermo, relató cómo se dio cuenta de la situación, la agresión de los acusados al ser descubiertos y contó que la víctima "estaba en shock" cuando la rescataron junto a su esposo.

Natalia Concepción, dueña de una panadería ubicada en calle Serrano al 1300, explicó en declaraciones a la prensa cómo fue el momento en el que se acercaron al auto en el que los ahora seis detenidos abusaban de la chica.

"Estábamos dentro del local con mi marido y había en la puerta dos personas que nos llamaron la atención. Luego comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros y pensamos que era una pareja teniendo relaciones. Pero nos pareció raro, porque era a plena luz del día", relató Natalia sobre el episodio, que sucedió durante la tarde del lunes 28.

Los seis detenidos tienen entre 20 y 24 años.

Violación grupal en Palermo: así detenían los vecinos a los violadores

Dos de las personas que estaban afuera del vehículo "fumaban marihuana, tomaban alcohol y tocaban la guitarra", contó la mujer, mientras los otros se turnaban para entrar y salir del auto.

Momentos después, Natalia y su pareja vieron que había varias personas dentro del auto "y una mujer fuera de sí, que cerraba los ojos y tiraba manotazos como para defenderse", por lo que vio la situación de indefensión en que estaba la joven.

En ese contexto, Concepción agregó: "Después, otro de los abusadores, de remera verde, la agarró de los pelos y la llevó para que le practicara sexo oral, y en el asiento de atrás había dos hombres más que la manoseaban".

Palermo: 6 detenidos acusados de violación en manada a una chica de 20 años dentro de un auto

Al darse cuenta de que la chica estaba siendo abusada, la mujer llamó al 911 y denunció el hecho. Fue al intentar defender a la joven que ella y su marido fueron agredidos por los acusados. Como la Policía, según contó, se demoraba, "fuimos a defenderla y entonces nos empezaron a pegar a mi marido y a mí”, detalló.

“Nos defendimos con palos de escoba, como pudimos, pero ellos no se fueron. La tironeaban del brazo y se la estaban llevando cuando llegó la policía. Fue horrible", relató la comerciante, quien dijo además que no escuchó gritos: "La chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar"-

Luego, cuando la Policía arribó al lugar, Natalia se acercó a hablar con ella: "La chica estaba en shock y me dijo: ‘Gracias por salvarme la vida’".

Seis detenidos por el abuso sexual en Palermo: aguardan pericias

Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Al ser detenidos por efectivos de la Ciudad de Buenos Aires, fueron trasladados a la seccional policial y se espera que este miércoles sean llevados a tribunales para ser indagados por el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 21, acusados del delito de "abuso sexual".

Según consignó Télam, al menos dos de ellos tenían lesiones en el rostro –como arañazos– por lo que los peritos analizaron las uñas de la víctima para ver cotejar ese material genético con el de alguno de los detenidos, y se busca establecer además si todos participaron activamente de los abusos.

