Lo mataron de más de 200 puñaladas y lo mutilaron: “Hicieron con vos lo que quisieron”

Le dieron más de 200 puñaladas, mutilaron sus genitales, tiraron su oreja y nariz en un tacho de basura. Después limpiaron la sangre que invadió el departamento, lavaron el cuerpo y lo escondieron entre dos colchones. En el crimen de Juan Horacio Panitrul se observa saña, brutalidad y puñaladas de índoles “sexuales”. “Hicieron de vos lo que quisieron”, se lamentó su familia. Hay dos detenidos.

Fue un crimen brutal. Y los autores serían dos amigos de la víctima con los que se reunió el jueves pasado a tomar algunas bebidas alcohólicas en un departamento del barrio General San Martín, en la localidad neuquina de Cutral Co. El móvil del asesinato no está claro, pero sí que Daniel Silvera y Rodrigo Leiva Carrasco serían los autores del hecho, según entiende el fiscal del caso Gastón Liotard.

Ayer la familia de Panitrul pudo darle el último adiós. “Hoy (por ayer) fue tu entierro ojalá fuera un sueño pero no, la realidad es que ahora estamos luchando para que haya justicia por tu asesinato y cuesta creer que ya no estés. Te vamos a echar de menos mi querido Horacio. Solo pedimos justicia por tu asesinato. Te mataron de la peor manera. Hicieron de vos lo que quisieron. No te vamos a olvidar”, escribió Celeste en sus redes sociales.

Panitrul había sido policía hasta 2017 cuando lo separaron de la fuerza, según informaron los medios locales. Era oriundo del paraje Lonco Luan, pero radicado hace algunos años en Cutral Co, donde había formado una familia. “Me quedo con el último abrazo y con todos los recuerdos lindos. No merecías lo que te pasó querido hermano”, lo despidió Anahí.

Panitrul trabajó como policía hasta 2017.

Panitrul fue asesinado el jueves pasado entre las 20 y las 23, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. En el análisis de autopsia se pudieron contabilizar 237 puñaladas, pero estiman que por agrupamiento y superposición las heridas cortantes podrían llegar a 300. Aunque fue un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó la muerte, por lo que muchas de las puñaladas las recibió aún estando con vida.

"Son puñaladas en todo el cuerpo con mutilaciones varias. Testículos, pene, tetillas, lengua, un dedo, la nariz y una oreja que se la dejaron adentro del vientre. Cuesta encontrar un adjetivo para graficar todo esto", contó el fiscal Liotard a LU5. Hasta le dibujaron un siete en la zona de la panza.

“Muchas de las puñaladas son sexuales, es decir en la zona genital y anal, y presenta otras lesiones que son casi superficiales que rozan el sadismo porque produce un goce en la persona que las realiza porque a la víctima le causa dolor”, detalló. El funcionario informó que aún no está claro el móvil, pero que sí tienen acreditado que Leiva Carrasco y Silvera “estuvieron en la misma vivienda con Panitrul”.

Son dos los detenidos por el brutal crimen.

Ambos fueron imputados por homicidio agravado por ensañamiento y la jueza les dictó la prisión preventiva por seis meses dando lugar a las presunciones del fiscal. Quien destacó que “no hay registros de un homicidio con estas características”.

El fiscal, en la audiencia imputativa del sábado cuando aún no se había podido identificar a la víctima por el estado del cuerpo y sus múltiples lesiones, informó que "la lengua y la nariz fueron halladas en el tacho de basura” y que el cadáver estaba escondido entre dos colchones. "El cuerpo fue desnudado, lavado y movido. Mientras que las ropas de la víctima fueron lavadas, así como la vivienda, pero se pudieron hallar rastros de sangre en la pared, en un sillón y en el piso".

Le habían atado las manos con vendas para inmovilizarlo y atacarlo sin que pudiera defenderse de un crimen horrendo.