Mafia de los contenedores: condenaron a Claudio Minnicelli, cuñado de De Vido, a 5 años de prisión

por Cecilia Devanna

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N 2 condenó hoy al cuñado del ex ministro Julio De Vido, Claudio “el mono” Minnicelli a cinco años de prisión efectiva. La decisión es en el marco de la causa de la “mafia de los contenedores”, como se conoció el escándalo que estalló en octubre de 2016 Allí se juzgó el accionar de una banda que se dedicaba a sacar de depósitos aduaneros a contenedores que se hallaban bajo custodia judicial por irregularidades en la documentación con la que figuraban en su ingreso al país. En el caso también se condenó al ex dueño de Lo Jack, Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda, quien recibió 8 años de prisión. Los restantes 10 acusados, entre ellos a un ex directivo de la Aduana y al empresario Sung Ku Hwang conocido como “Mister Korea”, recibieron penas de entre 3 y 8 años de cárcel.

El fiscal del juicio, Marcelo Agüero Vera, había pedido una condena de cinco años y seis meses de prisión para Minnicelli, la misma pena que requirió la Aduana, que actúa como querellante en el caso. Los querellantes también habían pedido condenas para el resto de los principales acusados. En tanto que fundamentos se conocerán el 7 de febrero del año próximo.

El caso comenzó mediáticamente en octubre de 2016 con las detenciones de la mayoría de los miembros de la organización. Fue luego de que se detectara, a través de una serie de escuchas realizadas en el marco de otra causa, que la banda se dedicaba a detectar containers en infracción, por los que estaban demorados por la justicia, a los cuales les cambiaban los datos que tenían de origen y que los hacían estar en zona de alerta y bajo custodia judicial, para darles cursos y removerlos de los depósitos en los que se encontraban y luego comercializarlos.

Las escuchas del caso, que surgieron de una investigación por narcotráfico en la justicia federal, comprometieron desde el inicio a los imputados. De allí se desprendía el rol central que habría ocupado Rodolfo Paolucci, ex directivo de la Aduana, ñ al valerse de su cargo en el organismo para “alinear” o “poner en caja” a otros empleados o funcionarios. Y, adecuando ciertas reglamentaciones, habría permitido perfeccionar la operatoria a la organización, lo que habilitó que la misma figurara dentro de los marcos legales.

En agosto de 2017, el juez Marcelo Aguinsky elevó el caso a juicio. En su resolución, el magistrado aseguró que se estaba ante una asociación ilícita integrada, en principio, por Barreiro Laborda, Minnicelli, el ex directivo de la Aduana, Edgardo Rodolfo Paolucci y Federico Tiscornia Salort , Néstor Frega, Osvaldo Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Delmastro, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino, quienes desempeñaban distintos roles. En el caso también fue quedó involucrado el ciudadano coreano Sung Ku Hwang conocido como “Mister Korea”, un eslabón clave de la organización y quien estuvo seis meses prófugo. Tras él cayó Minnicelli, otro de los que eludió la justicia cuando estalló el caso.

Todos enfrentaron los presuntos delitos de "asociación ilícita" y "contrabando agravado". De acuerdo a su auto de elevación a juicio, para Aguinsky, los acusados "habrían intentado, con la connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, ingresar a la Argentina la mercadería almacenada en seis contenedores". Lo que habrían hecho "declarando ante el servicio aduanero información falsa con la que pretendieron eludir los controles dispuestos por aquel organismo", según se desprende "de los elementos documentales incorporados al expediente y de las conversaciones telefónicas interceptadas".

