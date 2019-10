Quiénes son los 15 dirigentes K que siguen detenidos

por Cecilia Devanna

Algunos con prisión preventiva y otros con condena firme. Algunos tras las rejas y otros en prisiones domiciliarias o bajo el Programa de Protección de Testigos e Imputados. Así se dividen por estas horas los “presos K” que siguen privados de su libertad, tras las excarcelaciones que se produjeron en los últimos días.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y su hombre de máxima confianza en esa cartera, Roberto Baratta, son dos de los que tienen prisión preventiva. Esta semana se cumplirá el segundo año de la detención de De Vido, luego de que se tratara su desafuero. Además, tiene condena en el marco del segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, pero esta aún no fue confirmada. Por su parte, Baratta está en Ezeiza desde agosto de 2018, cuando fue arrestado por el caso de los cuadernos de las coimas.

Por el primer juicio de Once, quienes están detenidos con condena firme son los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto al empresario de TBA Sergio Cirigliano. Jaime fue el primer “detenido K”, en abril de 2016, por la causa de los trenes “chatarra”.

Otros con condena firme son el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona, por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica. Con la misma situación, pero por la toma de la comisaría de La Boca, está el dirigente Luis D’Elía.

Con prisiones preventivas también figuran Lázaro y Martín Báez en el marco de la ruta del dinero K. Mientras que Lázaro lo está desde abril de 2016, su hijo desde febrero de este año. Al igual que Lázaro, ya llevan más de tres años en prisión dos hombres de su confianza: Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin.

Otro que lleva dos años preso es el ex titular de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina. En tanto, quien enfrenta un período similar pero beneficiado con la prisión domiciliaria es el ex responsable del SOMU, Omar “el Caballo” Suárez.

En prisión también está Claudio “el Mono” Minnicelli, cuñado de Julio De Vido y acusado dentro de la causa conocida como “la mafia de los contenedores”, que está en la recta final de su debate. Minnicelli quedó preso en agosto de 2017, tras varios meses prófugo.

Por su parte, el ex secretario de Obra Pública José López también está detenido y ya acumula una condena por enriquecimiento, pero a diferencia de los anteriores, se encuentra en un lugar desconocido bajo el Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.