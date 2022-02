Mameluco y las escuchas de la cocaína envenenada

Miguel “Mameluco” Villalba está preso a unos 1.300 kilómetros de San Martín, el territorio donde históricamente manejó el negocio de la droga y que lo llevó a candidatearse a intendente en el año 2010. Desde allá no solo sigue manejando los hilos del narcotráfico, sino que ahora los investigadores creen que su gente fue la que introdujo la cocaína adulterada dejando un saldo de 24 muertos y más de 80 intoxicados.

La sospecha se sostiene a partir de distintos testimonios recabados en las últimas semanas, pero también por una serie de escuchas telefónicas en las que el capo narco dialoga con varios intermediarios. En una de ellas, habla de “droga fea”, reniega de que la hayan sacado a la venta y se interesa por las repercusiones mediáticas sobre los primeros intoxicados.

La conversación siguiente es con Matías Pare y Ruiz, alias “Moncho”, uno de los 17 presuntos narcos que fueron detenidos esta semana durante los 36 allanamientos que ordenó la jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence.

Pare y Ruiz: Sacaron la droga fea. La sacaron a vender a la mañana.

Mameluco Villalba: Son locos también, eso estaba todo para no tirarlo (a la venta). Estaba todo para guardar.

PyR: Y bueno, pero lo tiraron, lo pusieron ahí para vender.

MV: Y ahora tenés armado este quilombito. Ahora lo manejo con Chucky esto.

PyR: Ya lo hablé. Me dijo que la mamá de Chaparro fue a hacer la denuncia y que en la comisaría ya tienen como 3 o 4 muertos. Pero la pateó para Puerta 8 (un asentamiento del partido de Tres de Febrero) .

MV: Puerta 8 ya lo allanaron. Ya se fue todo a la verga.

PyR: El Chucky pateó todo (la droga) para allá (para Puerta 8). Ahora está todo limpio acá (en Villa Loyola). Pero los nombran mucho a ustedes en la tele.

MV: ¿A mí y al Salvaje? (por su hijo Iván, a quien apodan de esa manera).

PyR: Al Salvaje por el nombre, le dice “Iván”. Y a vos también y a la Alicia.

MV: ¿Quién?

PyR: Berni (el ministro Sergio Berni) lo está nombrando a ustedes.

MV: Ahora me voy a fijar pero escuchame una cosa. Haceme este favor. Vamos a meterle presión a estos guachos. Cuando se junten todos, pero no les des...

PyR: No, en las piernas les vamos dar todos.

MV: No. A Luz verde, no.

PyR: Pero estos nenes vienen y te matan.

MV: Bueno a los giles que están con él. A la casa de la madre.

La droga que provocó 24 muertos fue cortada con carfentanilo, un analgésico opioide usado en veterinaria para anestesiar animales de gran porte, como elefantes y osos. Tras el escándalo judicial, Mameluco, que actualmente cumple una condena a 27 años de prisión por lavado de activos y tráfico de drogas, habló con otro de sus contactos pero nunca pidió que dejaran de vender. Al contrario.

Miguel Villalba: ¿Cómo va el tema del recuento?

Intermediario: Estoy esperando que termine. ¿Me estás hablando de la jama o de la fina?

MV: De la fina...

I: Ya lo guardamos. La que era de la tía y salió perfecto, una barbaridad.

MV: ¿Y el de la piba?

I: Ese no entregó.

MV: Sí, se entregó anoche.

I: Ah, tenés razón que me dijo anoche. ¿Hace falta un armado más?

MV: Supuestamente sí.

I: Porque me está hablando una señora, que tiene la gente, tiene la casa, pero no tiene las herramientas. Es bueno tener tendido una soga.

MV: Sí, ahora lo voy a hablar con el Salvaje (por su hijo Iván, también preso por narcotráfico).

I: Esa señora estaba trabajando en otro armado.

MV: Ya sabés la que pasamos con el otro armado, un desastre.

I: Sí Miguel más vale. Ahora voy a hacer el recuento de esta piba. Voy recontar eso que es el guardado y voy a controlar la mercadería. Voy a contar bolsita por bolsita para que no falte ninguna.

MV: Claro, sí, porque no estoy casado con nadie.

I: Porque donde abandonaste un poquito cagaste, viste cómo es.

MV: Sí, mirá lo que pasó.

El rol de su hijo Iván el Salvaje

Iván “el Salvaje” Villalba está preso en el penal de Magdalena y como su padre también daba instrucciones a la organización narcocriminal que estaría detrás de la droga envenenada.

El Salvaje aparece mencionado en varias escuchas telefónicas. En una de ellas, Matías Pare y Ruiz, alias “Moncho”, asegura que Iván es el que define si hay que matar a alguien o no.

Moncho habla con Mameluco y, al ser consultado por el Negro Alicho, responde: “Sí, pero como no tenemos el ok de Salvaje para asesinarlo, entonces no hacemos nada. Pero ahora tenemos el ok para darle de bardo. Tenemos tarjeta verde”.

Los pesquisas creen que Alicho, un narco conocido en el noroeste del Conurbano, lidera una banda que se quería apropiar del manejo de la venta de drogas en algunas de las villas donde se hacía fuerte Mameluco.