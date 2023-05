"Nos miraba con frialdad": el cruce del agresor con los hijos del hombre golpeado en una pizzería de San Justo

Un hombre de 62 años, identificado como Mario Vallejos, fue noqueado en el interior de una pizzería de San Justo luego de consultar si podía acceder a los baños del local gastronómico sin haber consumido previamente, motivo que lo llevó a mantener una discusión con el encargado del lugar, al cual derivó en el violento final.

En estos momentos, Vallejos se encuentra internado en terapia intensiva y su familia pasó por el duro momento de ver cara a cara al agresor. "Cuando fuimos a la comisaría teníamos a esta persona a metros. Yo en ese momento no lo reconocí, pero mi hermana lo reconoció y no se olvida más de su cara", relató Ariel, hijo de la víctima, en diálogo con Nosotros a la Mañana por El Trece.

En esta misma línea, con respecto a su tenso cruce en la comisaría con el encargado del lugar, Walter Villaverde, el muchacho agregó: "Mi hermana me dijo que nos miraba con mucha frialdad. No se olvida más de su mirada. Lo teníamos a metros".

Asimismo, el hijo de la víctima reclamó y denunció públicamente el accionar del fiscal a cargo de la causa, dado que el agresor recuperó su libertad en menos de 12 horas después de haber golpeado y noqueado a Vallejos.

"Desde fiscalía no nos dicen nada, no nos mostraron nada, ni siquiera los videos. Nos enteramos de que ciertos policías llevaron papeles diciendo que mi papá estaba dado de alta cuando está internado en terapia intensiva peleando por su vida", señaló.

Video: pidió pasar al baño de una pizzería de San Justo y el encargado lo noqueó

A su vez, Ariel afirmó que vio el video donde golpean a su padre luego de visitarlo en la sala de terapia intensiva. "No tengo palabras para explicar lo que sentí", lamentó y remarcó: "Las imágenes dejan todo más que demostrado".

"Él pide de ir al baño y los testigos lo confirmaron con su testimonio. La persona no lo dejó ingresar, le pidió que se vaya y mi papá se retiró. Le agarró la mano a mi papá con una frialdad que no se entiende. Ni siquiera se acercó a ver cómo estaba realmente", indicó sobre las fuertes imágenes del ataque a Vallejos.

Además, en lo que respecta al estado de salud actual de su padre, este detalló: "Está grave. Ayer le hicieron una tomografía, el ya tenía un sangrado y este sangrado sigue creciendo. Hay que esperar, esto es minuto a minuto, puede pasar cualquier cosa. Así como puede estar bien, puede empeorar de repente".

En este sentido, explicó que se descarta la realización de una operación porque "es muy riesgosa y sería el último recurso". "Por la edad de él es muy riesgoso todo", señaló en relación al estado del hombre que quedó inconsciente luego del golpe y se despertó 12 horas después.

"Abrió los ojos 12 horas después del ataque", precisó Ariel y añadió: "No se le entendía cuando hablaba. Ayer cuando fui a ver el parte no me reconoció".

Por otra parte, en cuanto al agresor, el hijo de la víctima reveló que algunas personas le advirtieron que Villaverde "ya había reaccionado así" en otras oportunidades. "Es una persona altanera que ya ha forreado a otra gente, pero los mismos dueños son los que lo cubren porque los compañeros no lo quieren", sostuvo.

Qué dijo la encargada del restaurante: "No demonicen"

La encargada del local gastronómico donde tuvo lugar el violento episodio protagonizado por Walter Villaverde, y que dejó en terapia intensiva a Mario Vallejos, se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que el agresor "está arrepentido por lo que pasó".

"Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que pasó, pero la persona que hizo eso también está arrepentida. Nosotros lo único que deseamos es que esta persona se ponga bien", aseguró la mujer en diálogo con Nosotros a la Mañana por El Trece.

A su vez, precisó que Villaverde no se encuentra trabajando en estos momentos "porque no está en condiciones de trabajar" e insistió en que "sabe que cometió un error y está arrepentido".

"Nunca hizo una cosa así, no demonicen a una persona que está arrepentida de lo que hizo. Ayer vino la familia, nos pusimos a disposición de ellos, pero no sabemos que otra cosa a hacer. Queremos que esta persona se salve, nada más", manifestó.

AS./fl