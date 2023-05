En la ciudad de Neuquén una madre y sus dos pequeños hijos se subieron a un taxi. Lo que parecía un viaje más, terminó de la peor manera. A los gritos y las peleas entre los menores se sumó la apertura de una de las puertas del vehículo. El taxista decidió frenar y les pidió que se bajen porque los niños estaban “descontrolados”.

El violento episodio se desató luego que los hijos de una mujer que viajaban en taxi abrieron la puerta con el vehículo en movimiento. El conductor frenó para exigir que se bajen lo que desató la furia de la madre. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad que lleva el taxi y se hizo viral.

El conductor alegó que lo hizo por temor a que algunos de los nenes tengan un accidente si volvían a abrir la puerta. La reacción de la mujer fue contraria a la idea del taxista. Enfurecida empezó con insultos y terminó golpeando al conductor quien terminó fuera de su propio auto y llamando a la policía.

El hecho ocurrió el domingo 7 de mayo cerca de las 20hs y quedó registrado por la cámara de seguridad que lleva el taxi y se hizo viral cuando se publicó en las redes, sin mostrar la cara de la víctima de los golpes.

"Ya cuando la vi, los niños estaban descontrolados, gritando, llorando y no se quedaban quietos, pero justamente porque estaba con niños frené para llevarla", relató el taxista. "Pensé que debía detenerme ya que era un peligro porque se podían caer del taxi", justificó el conductor al notar que uno de los chicos abrió la puerta con el vehículo en movimiento.

"La mujer no hacía nada para que sus hijos se calmaran. Le pedí que por favor trate de agarrar a sus hijos para que no corran peligro, pero no les decía nada", aseguró el taxista. Ante la inacción de la madre frente a los hechos decidió frenar el taxi.

"Bajate del auto, no tengo por qué arriesgarme", le exigió el taxista. Sin embargo, la mujer le reclamó que continuara el viaje. Esto llevó a una discusión que poco a poco fue escalando y terminó de la peor manera.

Al no poder convencerlo de continuar con el viaje, la mujer golpeó al taxista en cabeza provocando que el chofer se baje de su propio auto. Al descender le pidió a las personas que estaban en la parada que llamaran a la Policía. La pasajera se bajó de taxi quejándose. Hasta que uno de los chicos pidió que "no llamen a la Policía".

"Ella me quiso poner por delante los chicos, pero yo la levanté justamente por los chicos. Después la cosa se descontroló y era realmente un peligro. ¿Mirá si se caía un nene del auto?", explicó el chofer. El conductor decidió subir a las redes la situación que había vivido y rápidamente se hizo viral.

NT/ff