Otro apresado por el homicidio del rapero y una revelación clave

La investigación por el crimen del rapero “Mike Dee” sumó en las últimas horas un nuevo detenido y un dato que empieza a pesar dentro de la causa: una frase que, según testigos, fue dicha poco después del ataque y que ahora los investigadores miran como una posible confesión del otro sospechoso que permanece en prisión.

Según fuentes policiales, un joven de 23 años, identificado como Pablo García, fue detenido en Morón por personal del Grupo Táctico Operativo y la DDI. Se trata del hombre al que el primer imputado había señalado como autor material del crimen de Roberto Martín Alleruzzo, hallado enterrado en el patio de una casa, durante su declaración ante el fiscal Claudio Oviedo.

Hasta ese momento, el único detenido era Joel B., de 29 años, quien reconoció haber estado en la casa de la víctima, pero negó haber participado directamente del homicidio. En su indagatoria, intentó correrse del hecho y apuntó contra García, quien permanecía prófugo hasta su reciente captura.

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Pero esa versión comenzó a perder fuerza con los testimonios recogidos en el barrio.

Uno de ellos, por ejemplo, recordó que el sospechoso se acercó a un grupo de personas y dijo: “Hice pelota al negro de la esquina”, en aparente referencia a la víctima.

A ese episodio se suma el relato de una pareja que aseguró haberlo visto poco después del hecho “todo ensangrentado, hasta los brazos”, una imagen que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

También declaró una kiosquera de la zona, quien contó que el mismo hombre se presentó en su local con una consulta llamativa: quería saber qué jabón servía para quitar manchas de sangre de la ropa. Para justificar el pedido, dijo que trabajaba en un matadero, compró un producto y se retiró.

Horas más tarde, según ese mismo testimonio, volvió con otra actitud y se sumó a un grupo de personas ajenas al barrio. En ese contexto, habría deslizado que la casa de la víctima “se iba a vender” porque su dueño ya no estaba.

En paralelo, la fiscalía avanza sobre el posible móvil del crimen. Una de las hipótesis apunta a un conflicto por la vivienda de Alleruzzo, quien, según allegados, había tenido problemas previos con personas que intentaban ocupar la propiedad.El cuerpo del músico, de 58 años, fue hallado enterrado en el patio de su casa, dentro de un pozo ciego, cubierto con una sábana y oculto con escombros y objetos pesados. La autopsia preliminar determinó que murió como consecuencia de una golpiza, lo que derivó en la imputación por homicidio agravado por alevosía.