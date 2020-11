Quién es Sebastián Villareal, el hombre que atacó a dos profesoras de danza

El barrio porteño de Belgrano se vio conmocionado este martes 10 de noviembre luego de que os profesoras de baile fueran atacadas por un hombre con un arma blanca dentro de una escuela de danzas. Las víctimas son Julieta Antón, de 26 años, ex bailarina del programa televisivo de Marcelo Tinelli, y de Sofía Bovino, de 36, dueña del instituto.

El agresor, de 30 años, fue identificado como Sebastián Damián Villareal, quien resultó detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad que llegaron al lugar alertados por los gritos de las personas presentes en el salón.

El atacante es alumno de la escuela. De acuerdo al testimonio de una amiga de las víctimas, "estaba obsesionado con Julieta" y en el momento del ataque se encontraba en clase. "Ella viene siendo acosando hace bastante tiempo. Le escribe constantemente, le manda fotos, estaba obsesionado con Julieta", comentó Ayelén, amiga de las víctimas.

En declaraciones al canal de noticias TN, la joven, que también es profesora del lugar, dijo que "él tenía una obsesión con ella y la buscaba todo el tiempo, y ella se sentía muy incómoda". Además, comentó que Julieta nunca había recibido amenazas de parte del atacante.

Quién es el atacante

Según se supo, Villareal vive en Villa Argüello, zona de Berisso, junto a su abuela de 84 años. Se conoció, además, que tiene un hermano mellizo. Aunque no está registrado en SADRA, en diciembre de 2014 se recibió como árbitro en la Asociación local de Ensenada, según publicó en sus redes. Estudió en la escuela musical de Valeria Lynch y se presentó en 2015 a un casting en Ideas del Sur.

Se desconoce si tiene alguna patología. Según trascendió, percibiría una pensión no contributiva de la provincia de Buenos Aires, hasta el momento no se le conoce trabajo en blanco, y no cuenta con antecedentes penales en Capital Federal. Semanas atrás, se había notado en El Club de Danza, ubicado en avenida Federico Lacroze 2090, donde ocurrió el hecho.

Allí, las dos profesoras de baile fueron brutalmente atacadas por Villareal con un arma blanca. El episodio se produjo este martes por la tarde en el primer piso de la escuela. Al momento de ser arrestado, el agresor resultó con una herida de bala superficial en la región glúteo derecha y fue trasladado al Tornú. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pirovano y están fuera de peligro, según fuentes oficiales.

