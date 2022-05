"Rosario sangra": sufrió su tercer triple crimen del año y suma 106 muertos por la violencia

“Nos están matando y el intendente Javkin dice ‘somos una ciudad de paz’ mientras nosotros gritábamos Rosario sangra. La policía se nos reía. No sabemos qué pensar, nadie hace nada y se siguen burlando de nosotros”, dice indignada Carina Reynoso, mamá y abuela de Ainara Altamirano de 25 años y Auriazul de 6, quienes fueron asesinadas el último viernes junto a Rodrigo Morera, de 27 años, en un pasillo de Chacabuco y Garibaldi, barrio Tablada.

“Llegaban a visitar a mi mamá, ellos son gente de bien, nada que ver con los narcos ni ajuste de cuentas, la policía se llevó el celular de Rodrigo, van a ver que no tiene nada que ver. Los vecinos dijeron que un auto venía siguiendo a una pareja, se equivocaron y nos dejaron desolados”, agregó la mujer, que el 8 de mayo participó de la movilización de la Asociación Familiares Víctimas de la Inseguridad, quienes se hicieron escuchar en el cierre de los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

Otro triple crimen en Rosario: fueron a visitar a unos familiares y terminaron muertos a balazos

Son 104 los asesinatos en lo que va del año y el tercer triple crimen en la ciudad que ya es conocida como "la Sinaloa del Paraná". Solo abril, el mes con más muertes violentas en la historia de la ciudad, se registraron 35.

La semana pasada el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti se reunieron con Alberto y Aníbal Fernández para solicitar más fuerzas federales. El mismo viernes que ocurrió el triple crimen asumió el gendarme Ricardo Castillo, asumió al frente del Comando Unificado en Rosario. El mismo sospechado de armar causas a narcos en Salta con pruebas flojas para que en la etapa judicial, se beneficiaran con fallos a favor.

Triple crimen en Rosario: sicarios asesinaron de más de 20 balazos a una pareja y su hija de 6 años

“En Tablada vemos gendarmes que caminan, pero no se involucran. Mi hijo trabaja en el Swift, entra a las dos de la mañana y todas las madrugadas lo paran, saben a dónde va, para las motitos no las paran”, agrega Carina, quien llegó a la escena la noche del viernes con los tres cuerpos caídos.

“Vivo a tres cuadras, vine corriendo y la gente me decía que un auto se paró y dispararon. Se equivocaron porque ellos no tienen nada que ver. La policía se llevó el celular de Rodrigo y van a poder comprobar que no tiene nada. El trabajaba en un taller de chapa y pintura, -era chapista- y hace dos semanas había pedido un aumento y lo echaron. Estaban preocupados por la falta de trabajo, pero a las nenas nunca les faltó nada. Auriazul era todo amor. Ellos eran gente de bien, nunca tuvieron problemas, ahora estoy con la nena más chiquita, de 3 años, que pregunta todo el tiempo por ellos.”

Caballos y un ring para gallos: cómo fue la detención del líder de Los Monos

Joaquín Pérez, Oso Cejas, Maxi Gómez, Lautaro Aranda, Luciano Gómez, Rocío Romano, Iván de San Segundo, Ezequiel Maldonado, Damián Lucero, Sandra López, Marianela Orellana, Fabián Lunnisi, Isaac Muñoz, Juan Cruz Ibañez o el "Trinche" Carlovich son algunos de los cientos de rosarinos asesinados en las calles y son Familiares Víctimas de la Inseguridad quienes mantienen la consigna Rosario Sangra. Exigen a las autoridades provinciales y municipales ser escuchados

“Queremos ser convocados cuando haya reuniones por el tema de seguridad. Nuestra organización hermana de la ciudad de Santa Fe, logró que el 3 de mayo sea declarado Día del Familiar y la Víctima de Inseguridad, por la muerte de Marianela Brondino quien falleció ese día, en 2010, tras sufrir un golpe en la cabeza luego que fuera tirada de su bicicleta en la ciudad de Santa Fe, igual que la muerte de Trinche Carlovich hace dos años.

En tanto, mientras la inseguridad, amenazas y balaceras diarias se suceden, aún se esperan respuestas a un hecho insólito donde 8 mil kilos de alimentos de las cajas del Plan Cuidar de la Municipalidad, aparecieron en unos de los allanamientos que se realizaron luego de la detención de Ariel Máximo “El Viejo” Cantero, fundador hace 25 años de la banda que tiene en jaque a Rosario: Los Monos. Cuatro días después hubo un incendio intencional en las oficinas de Desarrollo Social. El hombre hacía de Robin Hood en el barrio Vía Honda con cajas de alimentos provenientes de la Municipalidad. Un Estado dentro de otro.

Por ello, en el Parque Independencia, mientras se cerraban los III Juegos Suramericanos, los Familiares de Víctimas de la Inseguridad gritaron su bronca e impotencia a las autoridades, pintaron una estrella roja en memoria de cada uno. “Uno cree que no le puede pasar y acá estoy, mataron a mi hija y mi nieta, a mi yerno que no tenían nada que ver. Es duro ver cómo se nos ríe la policía. Nadie hace nada en Rosario, los vecinos estamos impotentes”, concluyó Carina.