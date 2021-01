Según la fiscal, Juan Ignacio Buzali "embistió de lleno a la moto a toda velocidad"

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo acusó a Juan Ignacio Buzali de haber intentado matar a dos jóvenes en moto a los que atropelló al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa en la capital bonaerense. La magistrada afirmó este lunes 11 de enero que el imputado, marido de la diputada provincial Carolina Píparo, conducía "a toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas.

Di Lorenzo, la fiscal de la causa de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 platense, dijo a Radio 10 que "lo que cerró el círculo (investigativo) fue un último video que se incorporó al expediente en el que se ve a las motos transitando a segundos del lugar y el auto que viene a toda velocidad y embiste de lleno a la última moto con la parte central del auto".

"Buzali refiere que cuando dobla una esquina se encontró con todas las motos en forma de embudo, como una V corta, y que lo rodeaban por los costados, que esto le generó pánico y que tuvo que escapar por donde pudo y que si bien intentó esquivar las motos no pudo", relató la instructora judicial.

El caso Carolina Piparo generó internas, recelos y apoyos en la oposición

Sin embargo, luego de ver el video, la fiscal expresó que "no se advierte ninguna maniobra de esquive, fue exactamente en la mitad de la trompa del auto" y que, por lo tanto, "esto se contradice con el último video en el que claramente se ve que no hay ningún embudo, las motos van pasando de a una o de a dos y luego se ve al auto que viene a una alta velocidad".

El viernes pasado, Buzali fue detenido y en su declaración indagatoria del día después, declaró ante la fiscal que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás quiso "lastimar a nadie", y que al momento del incidente se encontraba "nervioso, abrumado y temeroso" pero "no enojado ni alcoholizado”.

En tanto, la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, definirá si acepta el pedido de excarcelación extraordinaria y ordinaria presentado por la defensa de Buzali, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El rol de Carolina Píparo

Con respecto a la participación de Carolina Píparo en el hecho, la fiscal expresó que "por el momento no le cabría ninguna responsabilidad" en la tentativa de homicidio. No obstante, Di Lorenzo señaló que "la investigación continúa con otras aristas" y no descartó la imputación por falso testimonio por parte de la diputada provincial.

Esto podría suceder si es que se comprueba que la legisladora mintió al declarar como testigo, dado que sostuvo (al igual que su marido) que los motoqueros a los que seguían, habían armado una especie de embudo para rodearlos.

"La causa no terminó. Esta causa nace como una lesión culposa (con intervención de una fiscalía para hechos culposos) y por lo general se hace siempre este test (por el control de alcoholemia) no solo a los imputados sino también a la víctima", indicó la fiscal, en referencia a que ni Buzali ni a los conductores de las motos se les realizó el control de alcoholemia tan pronto detuvieron su marcha tras el accidente.

Video | El momento en que el auto de Carolina Píparo arrastra a los motociclistas

A su vez, esta semana se conocerán los resultados de los exámenes de sangre realizados a Píparo y su marido, para comprobar si tenían alcohol en sangre o alguna otra sustancia. Según los policías de la Comisaría Primera de La Plata que estuvieron con la pareja la noche del accidente, "ambos tenían olor a alcohol".

Por su parte, el abogado Martín De Vargas, quien representa a uno de los jóvenes atropellados en la madrugada de Año Nuevo, aseguró, en diálogo con radio Provincia, que está trabajando "para determinar el rol de Píparo" en el hecho.

"Todo el actuar de Carolina en el lugar de los hechos como cuando declaró tiene tantas falsedades e incongruencias que no se descarta un grado de participación", señaló el letrado.

Apoyo de la oposición

"Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos", escribió Píparo en su cuenta de Twitter, luego de que Juntos por el Cambio saliera a respaldarla a través de un comunicado.

En ese sentido, señaló: "No me rindo. Todo lo contrario. Esta persecución política hacia mi persona, mientras mi único rol fue el de sufrir un asalto, lejos de asustarme me vuelve más fuerte para seguir luchando por la provincia y el país que merecemos".

Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) January 11, 2021

"Más allá de lo que yo piense, siempre estuvimos y estamos a disposición de la Justicia. Aunque dolorido por el tratamiento de la situación, él también es una persona fuerte, hemos pasado momentos peores", confesó la legisladora con respecto al proceso judicial que involucra a su marido.

CFT/FF