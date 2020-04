“Solo Dios puede juzgarme”, escribió desde la cárcel el acusado de un asesinato brutal 

por Nadia Galán

Hacía pocos días que estaba detenido por un brutal crimen, y escribió en las redes sociales desde su celda: “Solo Dios puede juzgarme”. El acusado asesinó a un joven de 21 años en Puerto Madryn en plena cuarentena por ningún motivo aparente. "Por favor que esto no quede impune. Que no vuelvan a salir", pidió la hermana de la víctima.

Juan Colemil es uno de los detenidos por el crimen de Alan Bopp, un joven jugador de handball. Desde el interior de su lugar de encierro en la comisaría Cuarta de Puerto Madryn, el acusado usó las redes sociales para hablar y generó polémica. Los efectivos policiales le requisaron la celda, a pedido de la fiscalía, y encontraron un celular Samsung blanco en su poder, informaron desde el Ministerio Público Fiscal local. Se le inició un expediente.

Colemil no está allí solo, sino que lo acompaña Nicolás “El Ruso” Hammond el otro imputado por el homicidio. Ambos con un importante prontuario. El primero había recuperado la libertad hace pocas semanas, mientras que el otro detenido espera ser sometido a juicio en una causa por homicidio cometido en la cárcel de Trelew, donde estaba preso por otro intento de asesinato.

A ambos les dictaron la prisión preventiva por el homicidio de Alan y el intento de homicidio de Rodrigo, amigo de la víctima fatal en el barrio Comercio IV. Alan tenía la costumbre de paseaba a su Pitbull de noche para evitar que se cruce con otros perros. El sábado 11 de abril no fue la excepción Pero a los pocos metros de salir de su casa se les acercaron Colemil y Hammond y, según los testimonios, los comienzan a increpar, informaron fuentes judiciales. Allí se produce una pelea.

Por videoconferencia, el fiscal Jorge Bugueño los imputación por los delitos de “homicidio en concurso real con tentativa de homicidio” en carácter de coautores. Los acusados se negaron a declarar.

El juez Horacio Yangüela dispuso que continúen detenidos durante tres meses, y cumplido ese plazo se volverá a revisar la medida en base a distintos resultados de pericias. En seis meses, el plazo legal de investigación, la fiscalía deberá formular la acusación para elevar la causa a juicio.

El hecho. Alan salió de su casa a pasear a su perro con un amigo el sábado pasado. Los jóvenes fueron atacados por dos personas. A Alan le clavaron un cuchillo en el cuello y murió en el lugar. El otro chico resultó herido en la espalda.

La hermana de Alan usó las redes para hablar de su hermano y reclamarle al intentente de Puerto Madryn Gustavo Sastre que “no vuelvan a salir”. “Necesito que los responsables, los responsables de dejar en libertad a esos sujetos que le quitaron la vida a mi hermano, a todos ellos que hacen que entren y salgan fácilmente, paguen por esto. Hammond tenía una condena por intento de homicidio, un juicio pendiente por homicidio en la alcaldía y hoy mató a mi hermano. ¿Qué hacía en libertad? Por favor que esto no quede impune. Que no vuelvan a salir”, escribió Stephi en sus redes sociales.

“Esa noche él estaba con mi mamá y mi hermano haciendo roscas de pascuas, feliz, como cualquier familia de bien, sin imaginarse, ninguno, que esto iba a pasar. Si tuvo la posibilidad de conocerlo debe saber que era una persona hermosa, llena de luz, trabajador con un montón de proyectos, con ganas de vivir la vida. En su cuerpo no entraba ni un poco de maldad. Él era capaz de todo para hacer sentir bien a las demás personas. El 11 de abril del 2020 es el día más triste de mi vida, para mí y para mi familia, y no dudo que lo sea para el montón de amigos que mi hermano dejó acá. Este día no se borra nunca más, esto no se supera. Usted se imagina en esta situación? Me debe comprender, pero sé que no se imagina ni un poco el dolor que se siente al perder un hijo. No sé de dónde sacar fuerzas para levantar a mis papás”.