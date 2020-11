Un rugbier quiso tacklear a un ladrón y le pegaron un tiro en la cabeza

Un jugador de rugby del club Los Tilos de La Plata, equipo que compite en la máxima categoría del torneo de la URBA, fue baleado por dos delincuentes que entraron a robar a su casa por el balcón de la planta alta.

La víctima, identificada como Tomas Selgas (25), resistió el robo y, en medio del forcejo, uno de los sujetos le disparó en la cabeza. Los voceros señalaron que el deportista sufrió una herida a la altura de la sien derecha. Fue trasladado de urgencia a una clínica privada platense, donde le practicaron una tomografía computada que reveló que el proyectil quedó alojado en la cabeza, pero sin provocarle heridas de gravedad. Un milagro.

El rugbier fue asaltado en su casa de las calles 58 entre 22 y 33, en la ciudad de La Plata.

El ataque ocurrió a las 22.50 en las calles 58 entre 22 y 23. Los autores llegaron en una moto, subieron al balcón y sorprendieron a Selgas cuando se encontraba en la habitación.

Las fuentes señalaron que el joven siempre estuvo lúcido y que, incluso, se comunicó con sus amigos para transmitirles tranquilidad: “Me quisieron afanar pero está todo bien”, escribió el rugbier de 25 años que el año pasado integró la delegación que se fue de gira a Oceanía.

Sobre el ataque contó que “entraron dos locos por el balcón, le pegué a uno, lo quise tacklear para tirarlo del balcón y el otro que estaba trepando sacó un arma y me tiró una bala que me quedó en la ceja. Estoy en el hospital, me acaban de hacer una tomografía y está ahí, pero no entró ni nada”, explicó el rugbier anoche, poco después del asalto, según difundió el sitio 0221.com.ar.

Otro ataque a pocas cuadras

Poco antes, en las calles 62 entre 18 y 19, una mujer fue baleada por dos motochorros en un intento de entradera. Margarita Piñeyro (47) les contó a los policías que la asistieron que uno de los sujetos la abordó en la puerta de su casa, pero como ella no dejó que ingresara, el otro delincuente que estaba en la moto se bajó con un arma, le robó el teléfono celular, le pegó un culatazo en la cabeza y luego le disparó en la pierna izquierda.

El otro asalto sangriento ocurrió a pocas cuadras: en 62 entre 18 y 19.

Los voceros confiaron que Piñeyro fue asistida por ambulancia y traslada después hasta la guardia del Hospital Rossi, donde la curaron y se encuentra fuera de peligro.

En base a la descripción realizada por las víctimas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores no descartan que se trate de los mismos autores, quienes hasta el momento se encuentran prófugos.

