Lo golpean y le incendian la casa tras recuperarse del coronavirus

Tras recuperarse luego de contraer coronavirus, un enfermero denunció que fue violentamente golpeado por vecinos, que además le incendiaron la casa y le robaron el auto, en un barrio de la ciudad de Neuquén.



El violento incidente tuvo como víctima a Daniel Porro, a quien uno de sus vecinos ya había amenazado cuando se enteró de que contrajo la infección, para que se vaya de su casa del barrio Nueva Esperanza.



Según informó el sitio LMNeuquén, todo se inició el 19 de junio, cuando le dio resultado positivo un hisopado por coronavirus a Porro.

El enfermero ya se encontraba aislado en la casa de su madre a partir de que se conociera una serie de casos positivos en el policlínico ADOS, donde trabaja.

Luego de haber sentido tos y dolor en el pecho, Porro se realizó un nuevo hisopado, el cual le dio negativo, por lo que volvió a su casa y se reincorporó al trabajo. No obstante, siguieron las agresiones por parte de otros pobladores del barrio.



"Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio", sostuvo que fueron las palabras de un vecino, quien junto con otro familiar lo amenazaba también con robarle el auto. El jueves último se desató la violencia, cuando el enfermero recibió el llamado de un vecino que lo invitó a salir a la vereda.Porro encaró la situación y todo derivó en insultos, además de una pelea. El enfermero fue atacado a trompadas y patadas, hasta quedar inconsciente.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", contó el enfermero. Mientras el trabajador de la salud se encontraba en el hospital, los agresores, miembros de la misma familia, prendieron fuego su casa, que tenía partes a medio construir, y le robaron su auto, un Fiat Palio, el cual la Policía pudo recuperar a las pocas horas. Por el momento, no había personas detenidas por la agresión y el robo.