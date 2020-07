Cuarentena escalonada en AMBA: cuáles son las actividades que vuelven este lunes

Desde este lunes 20 de julio, la nueva etapa de la cuarentena comenzará a regir en la ciudad de Buenos Aires y en 40 municipios del Área Metropolitana. Entre las actividades que se reanudan tras la fase de “cuarentena estricta”, figuran la apertura de comercios barriales de cercanía, la vuelta de actividades físicas al aire libre, la ampliación a toda la semana de los paseos con los niños, y, en el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires, vuelven las peluquerías.

El cronograma elaborado por el Gobierno porteño consta de seis etapas: la primera arrancará el lunes 20 y se extenderá hasta el lunes 3 de agosto. De acuerdo con lo previsto para este lunes 20, los primeros en volver a abrir serán comercios de cercanía y galerías barriales, aunque excluyendo todavía a los negocios de indumentaria y calzado, considerados como "no esenciales", que abrirán días después.

En todos los casos, la concurrencia de los clientes se regirá de acuerdo a la finalización del DNI: días pares, DNI pares, días impares, DNI impares. En tanto, los comercios gastronómicos mantendrán la modalidad del "take away"(para llevar).

Todos los detalles de las reaperturas progresivas en la Ciudad

Desde el lunes 20 de julio:

Se reanudan las prácticas deportivas al aire libre -que habían sido suspendidas a inicios de julio, cuando se dispuso un endurecimiento de la cuarentena- Se podrá salir a correr, caminar, andar en bicicletas y patines entre las 18 y las 10 del día siguiente. Las salidas también se regirán de acuerdo a la finalización del DNI, se mantendrá el distanciamiento social y se prevé uso del tapabocas (excepto para los runners). No podrán transitar más de dos personas juntas.

Regreso del personal administrativo a las escuelas, habilitado a retomar sus actividades.

Vuelven a la actividad los escribanos

Se habilita el streaming de música para difusión de actividades culturales, como los recitales.

Desde el martes 21 de julio:

Regirá el nuevo esquema de salidas recreativas para niños y niñas, que anteriormente solo funcionaba los fines de semana. La modalidad se extenderá también a los martes y jueves: los puntos a tener en cuenta es que será en el horario de 10 a 18, sin restricciones del DNI, aunque manteniendo la distancia de 500 metros del domicilio, y solo por una hora. La Ciudad abrirá las plazas y parques, pero no estará permitido usar los patios de juegos ni las postas aeróbicas.

A partir del miércoles 22 de julio:

Podrán abrir sus puertas los locales de venta de ropa y calzado, atendiendo a clientes de acuerdo a la finalización del DNI.

Se autorizará la apertura de los templos para celebraciones online y rezo individual con un máximo de diez personas.

Vuelven a la actividad los lavaderos de autos

Se habilita el trabajo de los paseadores de perros

Regresa a la actividad la industria del juguete.

Desde el sábado 25 de julio:

Se retomarán las mudanzas, que podrán volver a realizarse todos los fines de semana.

Gollán: "Hay mas casos pero se redujo el porcentaje de gente que necesita camas de terapia intensiva"

En los 40 municipios del AMBA en los que regirá la fase 3, se exceptúan las industrias con protocolos establecidos, con control de temperatura en el ingreso de los trabajadores, con transporte proporcionado por la empresa y con funcionamiento con personal local. Las fábricas de la zona del AMBA en la provincia de Buenos Aires volverán a funcionar a partir del lunes, mientras que los comercios de cercanía podán abrir sus puertas desde el miércoles, informó el Gobierno bonaerense.

Las actividades comerciales y de servicios, sólo minoristas, no mayoristas, serán en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados. Deberán funcionar con personal local y en el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán atender únicamente con modalidad para llevar o de atención en la vereda, y los clientes no podrán probarse los artículos.

Lunes 20 de julio:

Fábricas

Desde el miércoles 22 de julio:

Agencias de loterías y casinos

Servicios de comidas y bebidas con retiro en el local

Comercios de cercanía no esenciales

Desde el lunes 27 de julio :

Se habilitarán las mudanzas y servicios inmobiliarios

Se reanudan los servicios jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría

Se habilitan los profesionales de la salud

Los servicios de mantenimiento en hogares

Vuelven los servicios de peluquería y estética.

