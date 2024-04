Rosario: ladrón entró a robar a un comercio con un nene de 10 años

Un hombre robó en un comercio de Rosario y generó indignación: lo hizo acompañado de un menor de edad.

La empleada del local estaba trabajando como todos los días cuando fue sorprendida por un delincuente que, acompañado de un niño de 10 años, comenzó a llevarse todo lo que tenían a mano. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del negocio.

Yanina, dueña del local, contó que “entraron los dos muy confiados al local, como si ya conocieran todo y supieran a todo tenían que ir”.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Matanza: lo asaltaron 7 delincuentes, revoleó el celular a una casa vecina y le dispararon

En la grabación se puede escuchar la conversación entre el asaltante y la empleada que estaba en el local en ese momento. “Entra, se presenta, se escucha el nombre de él y le dice ‘mi mujer se está muriendo, por eso tengo que hacerlo’”, comentó la comerciante y agregó que después el asaltante le mostró a la chica que tenía un cuchillo en la cintura.

Inmediatamente, ambos llevaron a la empleada al baño y la encerraron. Yanina explicó que entre ellos discutían sobre lo que se llevarían o no, pero no tomaron cosas de necesidad: se llevaron Fernet, cigarrillos y dinero. Yanina subrayó que su empleada no reaccionó porque siempre le aconsejó que no se resistiera a los asaltos para resguardar su salud.

La joven, que además es docente, realizó la denuncia, pero hasta el momento no hay datos sobre el paradero del ladrón. “Se fue con una bolsa gigante en la espalda y una mochila específica, es increíble que no lo puedan encontrar”, lamentó. Y agregó que para ella se trataba del hijo del delincuente, y que el nene “tendría que estar en la escuela haciendo lo que debería hacer, no aprendiendo a robar”.

"Buscaron el impacto público", dijo el fiscal que investiga el ataque al supermercado de la familia Roccuzzo

Luego, la dueña del local aseguró que está cansada de la inseguridad que vive en la zona y que constantemente es víctima de otros delitos. “Es escuchar una moto y mirar para todos lados. Guardo el auto corriendo porque tengo miedo de que me roben cuando estoy entrando. Tuve que ponerle rejas a la caja del gas para que no me roben más”, completó.

Asesinaron a un joven de 21 años y un chico de 17 resultó herido

A 20 kilómetros de Rosario, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, un joven de 21 años fue asesinado de un disparo, mientras que otro joven de 17 años resultó herido en el abdomen en un ataque a tiros que tuvo lugar este martes.

Según las primeras informaciones, el ataque, en el que al menos hubo 20 disparos, fue frente a una casa de pasillo en Libertad y Magallanes de la localidad vecina a Rosario, cerca de las 23.30 de anoche.

Piden 2 años de prisión para Felipe Pettinato por un caso de abuso sexual en 2018: la víctima tenía 14 años

La persona asesinada fue identificada como Marcelo Uriel Herrera, de 21 años, y falleció producto de un disparo en la cabeza. Por otro lado, un menor, identificado como Lautaro Alejandro F., recibió un impacto de bala en el torso, según la información aportada desde el Ministerio Público de la Acusación.

Según las primeras informaciones, Herrera y el menor estaban sentados en la vereda, cuando dos personas abrieron fuego e hirieron al adolescente, que quedó tendido en el piso. Luego, los sospechosos persiguieron al otro joven por un pasillo y le realizaron múltiples disparos.

El fiscal Saldutti dispuso la comisión del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para preservar y relevar la escena del hecho, pericias fotográficas, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar información a la investigación. En la zona del ataque no se hallaron cámaras de seguridad.