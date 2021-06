"Me va a prender fuego", el desesperado pedido de auxilio de una víctima de violencia de género

Mariela estaba aterrada. Su exmarido tenía una orden de exclusión del hogar por violencia de género, pero ella estaba convencida que la medida judicial no era una garantía suficiente. Y tenía razón.

"Soy la misma chica de hoy, la de la exclusión de hogar", aclara, desesperada, en la segunda llamada que realiza desde un tótem de seguridad que tiene respuesta casi inmediata.

La mujer -cuya verdadera identidad se preserva- acababa de escapar de su casa en la localidad bonaerense de Carapachay, partido bonaerense de Vicente López. En la huida hacia el Punto Seguro mira varias veces hacia atrás para certificar que su exmarido no la está siguiendo.

"Yo estoy en Ader y Vélez Sarsfield -detalla-. Vino y me rompió todo. Dijo que me va a prender fuego y me va a matar", explica angustiada en la denuncia.

Mariela permanece unos minutos en el tótem hasta que finalmente llegan a auxiliarla. Según fuentes policiales, su exmarido había ingresado por la fuerza a su domicilio, a pesar de la orden de exclusión del hogar y la restricción perimetral vigente que pesaba sobre él.

De acuerdo a los voceros, el hombre entró a los gritos, la amenazó de muerte y enseguida empezó a destrozar todo lo que tenía a mano. La víctima estaba junto a su pequeña hija, pero eso no fue impedimento para que el agresor siguiera descargando toda su furia.

Mariela escapó como pudo. Ni siquiera tuvo tiempo de agarrar el teléfono celular. Desesperada, llegó hasta la esquina de las avenidas Ader y Vélez Sarsfield, donde finalmente realizó la denuncia. Poco después, personal policial logró detener a su ex marido a pocas cuadras del domicilio de la víctima.

"La comunicación con el Centro de Monitoreo Municipal fue instantánea y la víctima recibió la contención indicada mientras las patrullas policiales llegaban al lugar para auxiliarla. En pocos minutos, la mujer pudo volver a su hogar mientras que al agresor se lo logró detener cerca del lugar del hecho y fue alojado en una dependencia policial", explicaron desde la Municipalidad de Vicente López.

LN / DS