Los compras en dólares antes de la sanción de la ley no abonarán el 30%

A pocas horas de que se inicie el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados, el Gobierno habilitó este jueves 19 de diciembre al oficialismo a modificar un artículo 40 para que los consumos hechos en dólares antes de la sanción no abonen el 30% del impuesto fijado. Se trata del proyecto que busca declarar la triple emergencia y que Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará e, incluso, no bajará al recinto para evitar el quórum.

"El impuesto será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Su aplicación, recaudación y ejecución judicial, estará cargo de la AFIP", expresa el artículo que será modificado. Si bien el impuesto no es retroactivo, por cómo estaba redactado el proyecto, iba a ser aplicado sobre comprar realizadas con anterioridad a la promulgación de la ley.

Asumen los nuevos diputados y el Gobierno busca la media sanción de la Ley Ómnibus

El problema había surgido debido a que los consumidores pagan sus consumos en el exterior según el tipo de cambio del día del cierre del resumen de la tarjeta, ese día se efectúa una "compra de divisas" del consumidor que siempre es ejecutada por el banco emisor de la tarjeta para que se cubra el compromiso dolarizado, por más que los consumos hayan sido anteriores.

Con la nueva ley, se generaba una una inconsistencia, porque el consumidor iba pagar el impuesto por comprar que realizó antes de la promulgación de la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que impulsa el Gobierno. Por ese motivo, como parte del acuerdo político con la oposición para que la ley se apruebe sin mayores inconvenientes, se modificará el artículo para que el impuesto del 30% a los consumos en moneda extranjera excluya explícitamente a las transacciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Estamos abiertos a conversar, discutir y analizar cada artículo de la ley, de forma sana, inteligente y propositiva. Pero siempre manteniendo la piedra angular de este proyecto que es cambiar el paradigma de distribución del ingreso en la Argentina.#MayoríaArgentina ❤️🇦🇷 — Sergio Massa (@SergioMassa) December 19, 2019

"Esperamos sesionar para darle a la Argentina una ley que resuelva el problema de las jubilaciones mínimas y de deuda que tenemos, y que genere un sistema impositivo un poco más justo. El desafío es poner en marcha la economía, para poner en marcha el país. Estamos abiertos a conversar, discutir y analizar cada artículo de la ley, de forma sana, inteligente y propositiva. Pero siempre manteniendo la piedra angular de este proyecto que es cambiar el paradigma de distribución del ingreso en la Argentina", adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, minutos después de que se conocieran las modificaciones.

DR/FeL