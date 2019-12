Asumen los nuevos diputados y el Gobierno busca la media sanción de la Ley Ómnibus

El Gobierno apuesta este jueves 19 de diciembre aprobar el proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio adelantó que no apoyará la medida al considerar que intenta quitarle "facultades" al Congreso para concentrar el poder en el presidente Alberto Fernández. La oposición sólo dará quórum para la jura de los legisladores que reemplazan a los ministro y otros dirigentes, pero no lo harán para la segunda sesión que tratará la ley. Sin embargo, desde el oficialismo se muestran confiados con los números para la media sanción.

Con la participación de al menos seis ministros, el Frente de Todos logró ayer el dictamen de mayoría favorable en el plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General, con 44 firmas del oficialismo y 35 rechazos de Juntos por el Cambio. En la previa, se había desatado la polémica debido a que la oposición adelantó que no daría el quórum para el tratamiento en el recinto, pero en esa misma sesión estaba programada la jura de veintidós diputados.

Ante el cuestionamiento de referentes radicales y el peronismo alternativo, los espacios acordaron realizar dos sesiones separadas; una para la jura, programada para las 14, y otra, prevista para una hora más tarde, para el tratamiento de la Ley Ómnibus. Desde Juntos por el Cambio cuestionan la discrecionalidad que otorga el proyecto al Ejecutivo nacional, pese a que el oficialismo acordó derogar el artículo 85, que permitía al presidente la reforma del Estado por decreto. "Estamos en desacuerdo con muchos artículos de la ley, vamos a proponer modificaciones y en algunos casos votar en contra. No compartimos seguir con el Congreso cerrado, ni por delegar facultades excesivas ni que el oficialismo, como lo hizo Cambiemos lo cierre", expresó la diputada Graciela Camaño.

