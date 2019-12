Sergio Massa, sobre el proyecto de Solidaridad Social: "Mañana va a haber ley"

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró confiado de que el oficialismo va a conseguir el quórum necesario mañana jueves 19 de diciembre para tratar el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y que, además, va a lograr su aprobación.

"Mañana vamos a tener sesión, no vamos a dejarnos atormentar por ninguna declaración de esas pseudo valientes en la prensa y aspiramos a que, en todo caso, aquellos que defienden ideas distintas a las de nuestro gobierno se sienten en el recinto, debatan democráticamente, los diputados voten, y aquellos que estén a favor las acompañen y los que están en contra la rechacen", remarcó el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, en declaraciones a la prensa antes de ingresar al Congreso.

El tigrense se mostró confiado de que el oficialismo va a lograr sancionar la iniciativa, fundamental para el proyecto económico que impulsa el oficialismo: "Mañana va a haber ley. No tengo ninguna duda que la democracia argentina va a tener madurez y de que el presidente Alberto Fernández va a tener las herramientas que necesita para empezar a resolver los problemas de los jubilados, de las Pymes, del comercio y empezar a resolver los serios problemas de deuda que dejó el Gobierno anterior".

Mañana va a haber ley, dijo Massa

"El desafío es entender que el pueblo votó y eligió a Alberto Fernández como presidente, y en lugar de que haya personajes oscuros usando a los diputados para intentar frente al debate, lo que hay que hacer es darlo", insistió.

El exjefe de Gabinete cuestionó la decisión del interbloque Juntos por el Cambio, que informó ayer que no iba a participar del debate por la ley ómnibus que ingresó en el Congreso: "Apelo a la racionalidad, al sentido democrático, a la defensa de las instituciones. Me extraña que quienes dicen defender la República no dejen constituir esta cámara", expresó.

Sin embargo, Massa diferenció al radicalismo después de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresara su rechazo a la decisión tomada por la oposición: "Veo muy venturoso el tuit que acaba de emitir el secretario general del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que de alguna manera permite que aventuremos que la UCR va a ser respetuosa de las instituciones, va a respetar su tradición y su historia democrática y no va a hacer en la trampa de bloquear la jura de representantes que representan al pueblo".

La oposición debe dar quórum, no comparto lo resuelto ayer por el Interbloque de Juntos por el Cambio.

El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos.

La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 18, 2019

Morales usó su cuenta de Twitter para mostrar disidencia ante la decisión de su espacio político: "No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente". Y añadió: "La oposición debe dar quórum, no comparto lo resuelto ayer por el Interbloque de Juntos por el Cambio. El Gobierno debería acceder a debatir y modificar algunos artículos. La grieta se cierra con actitudes concretas y con diálogo".

B.D.N./F.F.