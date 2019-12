Mauricio Macri, Sergio Massa y Claudio Bonadio: las definiciones de Carlos Stornelli en su paso por Dolores

por Cecilia Devanna

A lo largo de 245 páginas, en las que se desgrabaron las más de 10 horas en las que el fiscal Carlos Stornelli declaró en indagatoria en la causa en la que se investiga una presunta red de espionaje ilegal, hay varios pasajes destacados. Desde su relación con el falso abogado Marcelo D'Alessio, principal detenido en el caso, pasando por su vínculo con el expresidente Mauricio Macri y con el juez Claudio Bonadio y Sergio Massa fueron sólo algunos de los puntos de su exposición frente al juez Alejo Ramos Padilla. Allí también se refirió a su amigo, el empresario Mario Montoto al tiempo que aseguró: "no conozco y jamás interactué con Bogoliuk y Degastaldi", en referencia a los también detenidos en el caso, ex comisarios de la bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

Stornelli tiene nueva abogada y ya empezó a correr el factor tiempo

Esta semana podría conocerse si es procesado, sobreseído, o se le dicta la falta de mérito en el caso. En tanto que para hoy miércoles 18 de diciembre está prevista la audiencia de homologación del acuerdo como arrepentido al que llegó D’ Alessio con el fiscal Juan Pablo Curi, que ahora deberá ser validado por el juez Alejo Ramos Padilla.

D’ Alessio por Stornelli: "Ni yo ni ninguno de mis empleados le entregamos nada"

"Esto es un disparate total. Le voy a decir dos cosas. Tenga la absoluta certeza de que vi a D'Alessio por primera vez en mi vida, el 5 de septiembre, de noviembre del 2018. Antes de eso no sabía quién era, no me lo había nombrado absolutamente nadie". A lo que agregó: "es importante destacar, más allá de ello, que en ninguna de las relatadas oportunidades en que D'Alessio concurrió a la fiscalía a mi cargo, ni en ningún otro momento, el nombrado se llevó o le fue entregado documento o actuación de ningún tipo. Ni yo ni ninguno de mis empleados le entregamos nada ni le dijimos jamás que lo haríamos. (c) no reconozco ni valido los mensajes y/o conversaciones técnicamente obtenidas del equipo celular –o equipos celulares o informáticos- de D ´alessio. No me consta que sean ciertos, muchos de ellos sencillamente no los recuerdo, otros me resultan extraños y algunos pocos, y solo en sus generalidades, puedo recordar y reconocer que hayan existido entre él y mi persona. Asimismo, he de enfatizar que no tengo -ni hay- garantías sobre su integridad, autenticidad, invulnerabilidad y/o inalterabilidad del contenido extraído de ése o esos equipos, principalmente a partir de la ventana que se abre desde noviembre de 2018 –fecha en que conocí a D'Alessio y empecé a intercambiar mensajes- y hasta el momento del secuestro del equipo celular del nombrado".

Macri por Stornelli: "Creo que no me quiere"

"Con Mauricio Macri no tengo relación hace 10 años, 8, cuando estaba en (el club) Boca fue la última vez que lo vi, un día que quiso entrar a la cancha con 8 custodios y no lo deje y nunca más me habló. No tengo relación, o sea, no le hablo ni nada". Consultado sobre si había hablado por el caso con el ex presidente, Stornelli fue tajante: "no, nunca. La última vez que hable con Macri fue ese día que estaba 2011 sería, 2011, 2012".

Tras lo cual detalló ese último encuentro que "la última vez que hablé con él, fue cuando quiso entrar un día con 6 o 7 a un clásico, no sé si era un clásico pero era una partido caliente en Boca, me llamaron de la puerta donde estaba `deja que voy yo` le dije `mira Mauricio, acá adentro te cuidamos nosotros, entra con 2 tipos y sin armas` me miró con una cara de orto y nunca más lo vi". A lo que agregó: "no tengo relación con Macri, tengo si algunos amigos en este Gobierno, como los tengo con el anterior, o sea, con Macri no tengo vinculación, ni en ningún lado, no tengo su teléfono ni él el mío. Creo que no me quiere además, porque Macri, dicen que es un tipo rencoroso y en el año 2003 el me invitó, vía mi amistad con Gabriela Michetti, él me invitó a encabezar una lista de diputados y yo me negué".

Massa por Stornelli: "es muy amigo mío"

A diferencia de su vínculo con Macri, Stornelli afirmó: "Sergio Massa es muy amigo mío". De hecho volvió a hablar de él cuando se refirió a Pinamar, la ciudad en la que fue fotografiado con D'Alessio. "yo me fui sin custodia a Pinamar, la bonaerense puso en la esquina de la casa porque les convenía a varios digamos, a 2 casas estaba Sergio Massa y que se yo, puso un puesto, pero de la Bonaerense no sé ni quiénes son, uno de los puestos del operativo sol, los puso ahí que es un acceso que hay peatonal a la playa, pero a mi custodia yo le di todas las vacaciones". La referencia fue en otro de los tramos en los que desmintió a D’ Alessio.

Bonadio por Stornelli: "Tengo relación laboral, pero no tengo relación personal"

"Con el doctor Bonadío yo no tengo amistad, yo ni siquiera fui a comer ninguna vez con Bonadío. Lo he visto afuera, en un casamiento cuando precisamente lo conocí a Mario Montoto hace veinte años y una vez en la recepción de la embajada de Estados Unidos, un 4 de julio. Después de eso con Bonadío no tengo relación, tengo relación laboral, pero no tengo relación personal y además de todo esto, ya lo voy a explicar después, en la causa ´Gas Licuado´ yo soy el Fiscal, pero yo no tuve mucha participación activa en esa causa, no pedí detenciones, no pedí indagatorias, no pedí procesamientos, pedí muy pocas medidas, este, muy pocas medidas procesales, me enteré de las detenciones producidas por los diarios o cuando me notificaron de las detenciones. Antes de eso, yo no sabía absolutamente nada. Digamos, para situar un poco el contexto ¿no? Este hombre, esto es una mentira, pero además no va a encontrar ningún registro, ninguna foto, ninguna persona que diga que yo lo conocí a este tipo antes", dijo desligándose del tema.

FeL